Szokujące kulisy odejścia Macieja Skorży z Lecha Poznań. Mocne słowa pod adresem władz klubu

Kiedy Maciej Skorża niespodziewanie ogłosił, że musi odejść z Lecha Poznań mimo wywalczenia z drużyną mistrzostwa Polski, wywołało to szok w całym środowisku piłkarskim. Zwłaszcza że była to decyzja, którą podjął sam szkoleniowiec. Teraz jego były asystent zdradził intrygujące informacje na temat kulis rozstania Skorży z Kolejorzem. Według niego władze klubu nie uwierzyły trenerowi w jego problemy natury prywatnej, przez które podjął on taką decyzję.

Maciej Skorża musiał odejść z Lecha Poznań przez prywatne problemy

– Nie mogę kontynuować swojej pracy w Kolejorzu. Nie była to łatwa decyzja, ale innej po prostu nie mogłem podjąć – mówił szkoleniowiec, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu. Dziękował też przełożonym za to, jak wspierali go pod koniec sezonu 2021/22, kiedy Skorża już borykał się z kłopotami w życiu prywatnym.

– Rozumiemy, że futbol jest ważny, bo daje nam niesamowite emocje, ale są sprawy o znacznie większym znaczeniu – odpowiadał Piotr Rutkowski, właściciel klubu, w tym samym oświadczeniu. Z relacji Rafała Janasa wynika jednak, że osoby zarządzające Lechem wcale nie uwierzyły w realne powody odejścia Skorży, wskutek czego i on sam niedługo potem stracił pracę.

Lech Poznań nie uwierzył Maciejowi Skorży

– Wydaje mi się, że zwolniono mnie dlatego, iż byłem człowiekiem Skorży. Odczułem, że klub ma za złe Maćkowi to, jaką decyzję podjął i nie do końca uwierzono w historię, którą przedstawił szefostwu. Myślę, że wyobrażano sobie, że ma na przykład propozycję pracy z zagranicy – powiedział Rafał Janas podczas programu „Pogadajmy o piłce” transmitowanym na kanale youtube’owym serwisu meczyki.pl.

Czytaj też:

Xavi ocenił występ Roberta Lewandowskiego z Rayo Vallecano. Jednoznaczne słowa po debiucie