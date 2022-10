Ekstraklasowy klub rozstał się z trenerem. Był związany z drużyną ponad 10 lat

W poniedziałek 3 października Jerzy Brzęczek podał się do dymisji i odszedł z Wisły Kraków, która znalazła się w dołku formy Fortna 1. Ligi. Celem dla Białej Gwiazdy na obecne rozgrywki miał być szybki powrót do Ekstraklasy, lecz w ostatnich tygodniach bardzo się on oddalił.

Wojciech Łobodziński rozwiązał kontrakt z Miedzią Legnica

Do roszad na funkcji trenera doszło również w najwyższej klasie rozgrywkowej. Trener Miedzi Legnica Wojciech Łobodziński rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron – czytamy w komunikacie drużyny. „Jego obowiązki przejmie dotychczasowy asystent Radosław Bella, który poprowadzi zespół w najbliższym spotkaniu ligowym z Cracovią” – informują przedstawiciele Miedzianki.

Wojciech Łobodziński był związany z Miedzią Legnica przez ponad 10 lat. Ponad osiem lat jako piłkarz, a ostanie półtora roku pełnił funkcję trenera. „Przez ten czas zapracował na miano klubowej legendy – wywalczył z drużyną awans do Ekstraklasy, najpierw w 2018 roku jako kapitan zespołu, a później w 2022 roku jako pierwszy trener” – czytamy w komunikacie.

Właściciel Miedzi Legnica Andrzej Dadełło podziękował trenerowi za ostatnie lata. – Bardzo dziękujemy Wojtkowi za te wszystkie lata, a szczególnie za wspaniałe emocje w ostatnim sezonie 1 ligi i wiele radości oraz dumy, jakiej nam dostarczył. Wojtek ma wszystko, by być znakomitym trenerem i jestem przekonany, że tak będzie – oświadczył.

Będziemy trzymać kciuki za rozwój jego kariery. Ale teraz uważam, że nasz zespół potrzebuje świeżego spojrzenia i nowego impulsu, dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę – powiedział Andrzej Dadełło w klubowych mediach.

O kolejnych decyzjach właściciele Miedzi Legnica będą informować na bieżąco.

Media: Miedź była blisko zakontraktowania następcy

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z serwisu meczyki.pl, Miedzianka miała być blisko zakontraktowania następcy Wojciecha Łobodzińskiego. Dziennikarz podał, że rozmowy z drużyną miał powadzić Dariusz Banasik, były szkoleniowiec Radomiaka Radom, ale ostatecznie miał odmówić.

Według informacji Włodarczyka kandydatem na nowego szkoleniowca ma być Ireneusz Mamrot, były szkoleniowiec Jagiellonii Białystok. Miedź Legnica dotychczas rozegrała 11 spotkań i uplasowała się ostatnim miejscu tabeli z 5 punktami (1 zwycięstwo, 8 porażek).

Czytaj też:

Grosicki wciąż nie traci nadziei. Zdradził, czego oczekuje od Michniewicza