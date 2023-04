Rozbiórka Lecha Poznań. Kolejny piłkarz zmieni klub

Lech Poznań może być w tym sezonie bardzo zadowolony z tego, jak reprezentował polski futbol na arenie międzynarodowej. Od lat narzekaliśmy na fakt, że kluby rzadko grają w pucharach na wiosnę, a jeszcze rzadziej w tym czasie wygrywają. Klub ze stolicy województwa wielkopolskiego przeszedł aż do najlepszej ósemki rozgrywek, gdzie po zaciętej walce musiał uznać wyższość włoskiej Fiorentiny.

Lubomir Satka może trafić do MLS

Dobra gra sprawia, że o Lechu nie tylko mówi się wiele, ale także ogląda się go częściej. Szczególnie dotyczy to skautów zagranicznych drużyn. Od kilku dni mówi się wiele nt. odejścia Michała Skórasia do Club Brugge. Belgowie mają zapłacić między 6 a 7 milionów euro, co będzie oznaczało trzeci w historii najwyższy transfer z klubu. Teraz wychodzi na jaw, że mogą stracić kolejnego zawodnika. Przy czym tutaj wielkich pieniędzy dla zespołu z Wielkopolski nie należy się spodziewać.

Jak podaje portal WP SportoweFakty Portland Timbers są zainteresowani pozyskaniem Lubomira Satki. Reprezentant Słowacji trafił do Poznania cztery lata temu i na dobre wpisał się w zespół ośmiokrotnego mistrza Polski. Jego umowa kończy się tuż po tym sezonie, więc stał się łakomym kąskiem dla innych klubów. Ekipa z MLS miała już ponoć uzgodnić z nim warunki indywidualnego kontraktu. Pozostaje kwestia dogadania szczegółów z klubem. Okno transferowe w Major League Soccer kończy się w poniedziałek.

Bilans Portland Timbers w Major League Soccer

Portland Timbers to dziewiąty klub Konferencji Zachodniej MLS. Do tej pory w ośmiu kolejkach zgromadzili osiem punktów. W zespole występuje były młodzieżowy reprezentant Polski, Jarosław Niezgoda. Napastnik wystąpił w tym sezonie we wszystkich meczach, zdobywając jedną bramkę.

