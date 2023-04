Gwiazda Lecha Poznań na celowniku uczestnika Ligi Mistrzów. Duża oferta

Michał Skóraś to jedna z najbardziej wyróżniających się postaci PKO Ekstraklasy. Piłkarz Lecha Poznań od miesięcy jest obserwowany przez liczne zagraniczne kluby. Wiele wskazuje na to, że po sezonie zmieni ligę. W swojej drużynie widzą go przedstawiciele uczestnika 1/8 Ligi Mistrzów.

Kariera Michała Skórasia rozwija się bardzo szybko. Pomocnik Lecha Poznań od 2020 roku radzi sobie z sezonu na sezon coraz lepiej. Dobrą grą zapracował na powołanie do reprezentacji, w tym występ na mistrzostwach świata 2022. Piłkarz jest dziś jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Johna van den Broma. Z pewnością zespół nie sprzeda go tanio, ale już widać, że chętnych na niego nie brakuje. Michał Skóraś może trafić do uczestnika Ligi Mistrzów Według informacji portalu Interia, kolejnym zainteresowanym sprowadzeniem Skórasia ma być belgijskie Club Brugge. Aktualny mistrz Belgii w obecnym sezonie przeciętnie radzi sobie w lidze (5. Miejsce), lecz ma za sobą dobrą grę w Lidze Mistrzów. Belgowie wyszli z grupy i awansowali do 1/8 finału, gdzie lepsza okazała się Benfica Lizbona. Jak dodaje portal, skauci klubu obserwują pomocnika od miesięcy. Byli między innymi na meczu Lecha z Fiorentiną. Miała już także spłynąć oferta do klubu opiewająca na sześć milionów euro. Kolejorz może zarobić więcej, gdyż nie tylko Club Brugge coraz mocniej próbuje dokonać tego transferu. W gronie zespołów, które widzą 23-latka u siebie są także francuskie Montpellier, drużyny z amerykańskiej Major League Soccer, ligowy rywal Club Brugge, Anderlecht Bruksela czy aktualny rywal Lecha w Lidze Konferencji Europy, Fiorentina. To sprawia, że sześć milionów euro proponowane przez mistrzów Belgii nie musi być ostateczną ofertą. Nawet jeśli Skóras odszedłby z klubu za taką kwotę, dla Lecha byłby to olbrzymi zastrzyk gotówki. W historii tylko dwa razy dokonali sprzedaży graczy za większe pieniądze. Za Jakuba Modera otrzymali 11 milionów, a za Jakuba Kamińskiego 10 milionów euro. Występy Michała Skórasia w Lechu Poznań w sezonie 2022/2023 Skóraś wystąpił w 25 meczach Lecha Poznań w Ekstraklasie oraz 11 w Lidze Konferencji w obecnym sezonie. Łącznie zdobył 13 bramek i 4 asysty. Czytaj też:

