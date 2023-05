Cracovia zabrała głos ws. Marka Papszuna. To oficjalne stanowisko klubu

Przyszłość Marka Papszuna to wciąż wielka niewiadoma. Od kilku tygodni wiadomo, że 48-letni trener nie pozostanie na stanowisku szkoleniowca Rakowa Częstochowa w przyszłym sezonie, a jego następcą będzie dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Nieoficjalnie mówi się, że Polak miałby przystać na ofertę z zagranicy. Wiele głosów dochodzi z Ukrainy, jakoby dużym zainteresowaniem jego usługami wykazywało się Dynamo Kijów. Inne plotki głoszą także wieści o kandydaturze Hapoelu Ber Sheeva. Teraz spadła prawdziwa bomba, która okazała się nieprawdą.

Cracovia dementuje wieści o Marku Papszunie

Tomasz Włodarczyk z serwisu „Meczyki” rzucił sensacyjną informację. Według jego doniesień Marek Papszun miałby zostać nowym trenerem Cracovii. Co więcej, przyjęcie oferty miałoby uczynić z niego najlepiej zarabiającego trenera w historii polskiej ligi. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym krakowskiego klubu, który po konsultacji z zarządem stanowczo zdementował te wieści.

– To jest nieprawda. To jest fakt internetowy, który nie jest faktem. Nie ma tematu Marka Papszuna w Cracovii, a informacje, które pojawiają się w internecie, są nieprawdziwe – powiedział dla „Wprost” Przemysław Staniek.

Marek Papszun rozważa pracę za granicą

Kolejne stanowisko Marka Papszuna jest tematem, który mocno elektryzuje polskie media. Obecny wciąż szkoleniowiec Rakowa Częstochowa jakiś czas temu łączony był z objęciem Legii Warszawa, ale też reprezentacji Polski, jednak do żadnego z tych scenariuszy w najbliższym czasie nie dojdzie. Niedawno zainteresowany przyznał, że rozważa opcję pracy za granicą, jednak przy tym muszą zostać spełnione konkretne warunki.

– Na pewno rozważam wyjazd zagraniczny. Jeśli doszłoby do jakichś konkretów i byłby to projekt, który by mi odpowiadał, to znaczy widziałbym jakąś perspektywę, żeby osiągnąć wysokie cele sportowe, to na pewno tak – powiedział Papszun. Zapytany o ofertę z Dynama Kijów nie chciał zdradzić szczegółów. – Różnie moje losy mogą się potoczyć. Jest jakieś zainteresowanie, ale czy podejmę pracę od razu, czy zrobię sobie przerwę – tego jeszcze nie wiem – mówił w Magazynie GOL Marek Papszun.

