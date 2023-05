Wyjaśniła się przyszłość Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze. „Dziękujemy!”

Lukas Podolski wielokrotnie podkreślał swoje mocne przywiązanie do Górnika Zabrze. Jeszcze wiele lat temu, zanim przybył do Polski, zaznaczył, że jego planem jest zakończenie kariery w barwach ekipy ze Śląska. W mijającym powoli już sezonie był jednym z najważniejszych zawodników drużyny prowadzonej najpierw przez Bartoscha Gaula, a następnie Jana Urbana. Ponadto jego obecność w klubie mocno cenią sobie jego kibice, a sam Niemiec dumnie obnosi się z przynależnością do Górnika, co udowodnił, m.in. przebywając z kibicami na trybunach. Wiadomo już, czy dalej będą oni mogli cieszyć się obecnością gwiazdora w klubie.

Górnik Zabrze poinformował o przyszłości Lukasa Podolskiego

Lukas Podolski to najbardziej doświadczony i utytułowany piłkarz w PKO BP Ekstraklasie. Do Polski przybył w lipcu 2021 roku z tureckiego Antalyasporu po wygaśnięciu kontraktu. Wcześniej był zawodnikiem takich klubów, jak m.in.: Vissel Kobe, Galatasaray, Arsenal, Inter Mediolan, Koln, czy Bayern Monachium. Ponadto w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata z kadrą Niemiec na mundialu w Brazylii, gdzie w finale pokonali Argentynę 1:0.

Kiedy trafiał na stadion przy ul. Roosvelta w Zabrzu z miejsca stał się największą gwiazdą oraz podstawowym zawodnikiem drużyny. Mimo 36 lat na karku wciąż robi różnicę w wielu spotkaniach. Nic dziwnego, że kibice z niecierpliwością wyczekiwali informacji o jego przyszłości, gdyż z końcem bieżącego sezonu wygasa jego kontrakt. Pojawiały się spekulacje, że jego usługami zainteresowane są kluby z Brazylii, jednak ostatecznie Niemiec doszedł do porozumienia z Górnikiem Zabrze w celu przedłużenia kontraktu na kolejne dwa sezony.

Lukas Podolski przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze opublikował w mediach społecznościowych film, w którym sam Lukas Podolski poinformował, że będzie zawodnikiem klubu do końca sezonu 2024/25, co oznacza, że w momencie jej wygaśnięcia będzie miał 40 lat. Wideo zostało opatrzone napisem „Lukas, dziękujemy!”. Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy od uradowanych tą nowiną kibiców. Wiadomo już, że będą cieszyć się wspólnie przez kolejne dwa lata.

