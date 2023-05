Piłkarz Miedzi Legnica celuje w Złotą Piłkę. „Mam predyspozycje i mentalność”

Miedź Legnica zanotowała świetny sezon 2021/2022, przez co pewnie awansowała do Ekstraklasy. Podobnie jak przed kilkoma laty, tak i teraz przygoda z najwyższym szczeblem ligowym trwała zaledwie rok. Pomimo ogólnego słabego poziomy gry, kilku zawodników pokazało się z dobrej strony. Z wysokim prawdopodobieństwem mogą liczyć na oferty z czołowych polskich klubów.

Piłkarz Miedzi Legnica celuje w Złotą Piłkę

Dawid Drachal przebojem wdarł się do seniorskiej piłki. Wychowanek Escoli Varsovia, a także radomskich klubów, trafił do Miedzi przed początkiem obecnego sezonu. Choć zespół nie prezentował wysokiego poziomu, to urodzony w 2005 roku pomocnik spisywał się bardzo dobrze. Wystąpił w 14 meczach Ekstraklasy, zdobywając jedną bramkę. Dzięki wczesnemu ograniu na poziomie Ekstraklasy, pochodzący z Radomia gracz stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. W przeszłości odmawiał m.in. Legii Warszawa. Teraz najprawdopodobniej zmieni klub. W rozmowie z portalem weszlo.com piłkarz wypowiedział się nt. piłkarskiego marzenia. Już w przeszłości mierzył wysoko, a podczas wywiadu przedstawił powody wysokiej ambicji.

– Mamy takiego jednego Polaka, który udowodnił, że wszystko jest możliwe. Robert Lewandowski był w innym miejscu w moim wieku i patrząc z tej perspektywy, wierzę, że kiedyś zdobędę Złotą Piłkę. Predyspozycje mam. I mentalność, która została wypracowana od dziecka, również – powiedział Drachal.

Dawid Drachal odejdzie z Miedzi Legnica

Drachal był w przeszłości także na testach w akademii Bayeru Leverkusen. Od kilku tygodni mówi się, że nowym pracodawcą mierzącego 182 cm wzrostu będzie nowy mistrz Polski, Raków Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry miał pokonać inne zespoły, w tym te zza granicy.

Czytaj też:

Fernando Santos w tarapatach. Chcą przyjrzeć się jego kontraktowiCzytaj też:

Wyjaśniła się przyszłość Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze. „Dziękujemy!”