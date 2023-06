Odważna deklaracja młodego talentu. Zgłosił gotowość

Lech Poznań znany jest już nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ze znakomitego szkolenia młodych piłkarzy. Filip Marchwiński miał być jednym z tych utalentowanych wychowanków, którzy długo nie zagrzeją miejsca, lecz szybko pojadą podbijać silniejsze ligi. Kariera pomocnika nie potoczyła się w wymarzony dla niego sposób, ale teraz sam zawodnik przyznał, iż jest gotowy na nowe wyzwania.

Filip Marchwiński odbudował się w Lechu Poznań

Choć Marchwiński zadebiutował w pierwszej drużynie Kolejorza już w sezonie 2018/19, dopiero ten ostatni był dla niego stosunkowo udany. Wcześniej coraz więcej znaków na niebie wskazywało, że za kilka lat będziemy raczej mówić o zmarnowanym, a nie wykorzystanym talencie. Dzięki zaufaniu od Johna van den Broma ofensywny pomocnik w końcu jednak zaczął grać na miarę swoich możliwości.

– Podoba mi się całościowy warsztat trenera Johna van den Broma. Odbyliśmy kilka dłuższych rozmów. Z każdej z nich wyciągnąłem jakiś konkret, coś dla siebie, co później wydatnie mi pomogło. Jakąś wskazówkę, która realnie mnie rozwinęła. Czasami dotyczyło to gry, innym razem głowy i sfery mentalnej – przyznał 21-latek w rozmowie z portalem weszlo.com.

Jaka będzie przyszłość Filipa Marchwińskiego?

Pytanie na dziś brzmi, czy w przyszłym sezonie nadal będziemy oglądać Marchwińskiego w niebieskiej koszulce? Nie ma na to klarownej odpowiedzi. Z jednej strony są szanse na nowy kontrakt dla wychowanka (ten obecny kończy się za rok), a z drugiej on sam nie ukrywa, iż wie, że musi się dalej rozwijać. A to mógłby zapewnić mu wyjazd z Polski.

– Nie potrafię przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Negocjuję nowy kontrakt z Lechem Poznań. Osobiście czuję się gotowy na zagraniczny wyjazd, ale pozostanie w Kolejorzu nie będzie dla mnie krokiem w tył – przyznał ofensywny pomocnik. Marchwiński zapytany o to, w jakiej lidze by się widział (top 5, czy raczej top 10) nie potrafił jednak odpowiedzieć.

