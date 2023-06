Wielka kasa dla polskich klubów. Raków Częstochowa zyska najwięcej

Polskie kluby szykują się do nadchodzącego sezonu Ekstraklasy, a część z nich także do walki o europejskie puchary. Do walki o prawo gry w międzynarodowych rozgrywkach zespoły potrzebują sporych wzmocnień. Sporo pieniędzy do budżetów wpadnie do nich za poprzedni sezon. Rozdysponowano blisko ćwierć miliarda złotych.

Wraz z końcem czerwcowego okna reprezentacyjnego kluby zaczynają przygotowywać się do nadchodzącego sezonu Ekstraklasy. Start polskich rozgrywek zaplanowano na czwarty tydzień lipca, więc piłkarzom i trenerom został niecały miesiąc. Jeszcze mniej czasu mają ekipy walczące w europejskich pucharach. Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin szybciej muszą przygotować zawodników do pełnej dyspozycji. Blisko ćwierć miliarda dla polskich klubów Standardową praktyką w Ekstraklasie jest przeznaczanie części pieniędzy od ligi dla klubów. Co roku określona pula pieniędzy jest dzielona pomiędzy 18 zespołów według z góry przyjętych kryteriów. Na dokładną kwotę składa się pozycja w tabeli czy ranking historyczny. Zespoły walczące w europejskich pucharach, a także spadkowicze mogą liczyć na bonus. Po ostatnim sezonie najwięcej pieniędzy otrzymał Raków. Częstochowianie to aktualny mistrz kraju, więc obecność na pierwszym miejscu nikogo nie dziwi. Według informacji portalu Interia, z puli 240 milionów złotych, zespół spod Jasnej Góry otrzyma 27 629 757 złotych. Druga w podziale środków jest Legia Warszawa, która dostanie niecały 1,2 miliona mniej niż Raków (26 463 515 złotych). Podium zamyka Lech Poznań z wynikiem 22 582 564 zł. Tabela beneficjentów wsparcia od Ekstraklasy ma to do siebie, że nie zawsze koreluje ze sportowym zestawieniem na koniec roku. Przykładowo Jagiellonia Białystok, która zakończyła rywalizację na 14. miejscu, otrzyma więcej pieniędzy niż pięć ekip przed nią w tabeli (10 553 616 zł). Jeszcze więcej od drużyny z Podlasia otrzyma Lechia Gdańsk, która pomimo spadku zarobi 11 191 422 złotych. To o półtora miliona więcej niż Wisła Płock i ponad 3,5 mln więcej niż ostatnia w tabeli Miedź Legnica. Podział środków dla klubów Ekstraklasy w sezonie 2022/23 Start Ekstraklasy zaplanowano na 21 lipca. Wcześniej Raków z Legią w Częstochowie powalczą o Superpuchar Polski. 1. Raków Częstochowa – 27,629,757 2. Legia Warszawa – 26,463,515 3. Lech Poznań – 22,582,564 4. Pogoń Szczecin – 18,343,616 5. Piast Gliwice – 14,462,564 6. Górnik Zabrze – 12,330,107 7. Cracovia – 12,089,757 8. Warta Poznań – 10,407,300 9. Zagłębie Lubin – 12,378,353 10. Radomiak Radom – 9,607,300 11. Stal Mielec – 9,066,949 12. Widzew Łódź – 7,965,195 13. Korona Kielce – 8,266,950 14. Jagiellonia Białystok – 10,533,616 15. Śląsk Wrocław – 9,431,862 16. Wisła Płock – 9,691,861 17. Lechia Gdańsk – 11,191,422 18. Miedź Legnica – 7,488,352 Czytaj też:

