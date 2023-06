Wielki transfer Legii Warszawa! Utalentowany zawodnik wzmocnił ekipę Kosty Runjaicia

Legia Warszawa dokonuje kolejnych wzmocnień, by wejść w kolejny sezon PKO BP Ekstraklasy z impetem. Aktywność Wojskowych na rynku transferowym jest bardzo duża, o czym świadczą zakontraktowania takich zawodników, jak, m.in.: Marc Gual, Patryk Kun, czy ostatnio Radovan Pankov. Kosta Runjaić będzie miał z czego wybierać, ponieważ na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie dołączył kolejny utalentowany zawodnik.

Legia Warszawa dokonała kolejnego wzmocnienia

Juergen Elitim został oficjalnie zaprezentowany przez Legię Warszawa. Kolumbijczyk, posiadający hiszpańskie obywatelstwo przyleciał do stolicy kraju w ubiegłym roku i przeszedł testy medyczne, a następnie podpisał trzyletnią umowę z wicemistrzami Polski. Formalnie 23-latek był zawodnikiem angielskiego Watfordu, z którego wypożyczony był do Racingu Santander. Nie zdecydował się jednak na przedłużenie kontraktu i dołączył do drużyny Kosty Runjaicia.

W poprzednim sezonie wystąpił w 29 spotkaniach na zapleczu La Liga, podczas których dwukrotnie trafił do siatki i zaliczył jedną asystę. Do Europy przyleciał sześć lat temu i jak sam przyznaje, jest gotów na podjęcie kolejnego wyzwania w swojej karierze.

— Jestem gotowy na nowe wyzwanie i zmierzenie się z oczekiwaniami. Legia to największy klub w Polsce, nie mogę doczekać się walki o trofea i grę w europejskich pucharach. Mamy w zespole hiszpańskojęzycznych piłkarzy, co będzie dla mnie pomocne w pierwszych dniach. Miałem już okazję poznać chłopaków z Hiszpanii, świetnie mnie przywitali. Na pewno będzie to pomocne w aklimatyzacji — mówi Juergen Elitim cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii Warszawa.

Jacek Zieliński zadowolony z przybycia Juergena Elitima

Dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński jest mocno usatysfakcjonowany, że udało się dobić targu z zawodnikiem i jego świtą. Jego zdaniem Juergen Elitim posiada wszystkie cechy pomocnika, których potrzebuje drużyna Kosty Runjaicia.

— Szukaliśmy na rynku piłkarza o takim profilu. Elitim jest zawodnikiem dysponującym dobrym podaniem, techniką i zmysłem do rozegrania. Mimo niewysokiego wzrostu angażuje się również w grę defensywną. Cieszę się, że do końca czerwca zakontraktowaliśmy czterech nowych zawodników na kluczowych pozycjach i mamy nie tylko szerszy wybór, ale też jakość, która była priorytetem w podejmowaniu decyzji — mówił Jacek Zieliński.

