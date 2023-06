Kolejne wzmocnienie Legii Warszawa. Biorą piłkarza z angielskiego zespołu

Legia Warszawa długo walczyła w Ekstraklasie 2022/2023 o mistrzostwo, ale Raków Częstochowa po wypracowaniu sobie sporej przewagi utrzymał ją do końca i zapewnił pierwszy tytuł w historii. Dla Wojskowych wicemistrzostwo i tak jest sukcesem, gdyż wcześniejsze rozgrywki były jednymi z najgorszych w historii występów drużyny na najwyższym szczeblu ligowym.

Legia Warszawa sprowadzi kolumbijskiego piłkarza

Wielokrotny mistrz Polski spokojnie przygotowuje się do kolejnych rozgrywek. Choć klub opuścił m.in. Filip Mladenović, to Legia może pochwalić się pozyskaniem Marca Guala. To król strzelców mijających rozgrywek, który w ostatnim sezonie był wypożyczony do Jagiellonii Białystok z ukraińskiego Dnipra. Dodatkowo do Warszawy trafili Patryk Kun (z Rakowa Częstochowa) i Radovan Pankov (z Crveny Zvezdy)

Legia jest już na finiszu podpisania kolejnego zawodnika. Do zespołu Kosty Runjaicia dołączy Juergen Elitim. Pochodzący z Kolumbii środkowy pomocnik w ostatnim sezonie grał w Racingu Santander na drugim szczeblu hiszpańskiej piłki. Zawodnik był wypożyczony z angielskiego Watfordu (Championship). W rozgrywkach La Liga 2 2022/2023 Elitim rozegrał 29 spotkań, zdobywając dwie bramki i asystę. W przeszłości Elitim występował m.in. w Deportivo La Coruna czy Marbelli (dokąd był wypożyczany z Anglii).

Wicemistrz Polski powalczy w eliminacjach Ligi Konferencji Europy

Legia Warszawa zakończyła rozgrywki PKO Ekstraklasy w sezonie 2022/2023 z wynikiem 66 punktów. Z 34 spotkań wygrała 19. Do mistrza, Rakowa, drużyna Runjaicia straciła 9 punktów. Stołeczny klub wyprzedził trzeciego Lecha Poznań o pięć oczek.

W II rundzie kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy Legia zmierzy się z kazachskim Ordabasy Szymkent.

Czytaj też:

Dlatego Maciej Rybus został w Rosji. To było jego priorytetemCzytaj też:

Ponad 150 milionów dla Roberta Lewandowskiego. Polak zadecydował ws. przyszłości