Ponad 150 milionów dla Roberta Lewandowskiego. Polak zadecydował ws. przyszłości

Robert Lewandowski podobnie jak cała kadra Polski nie może zaliczyć minionego okna reprezentacyjnego do udanych. Choć Biało-Czerwoni wygrali na Stadionie Narodowym z Niemcami 1:0, to spotkanie nie miało dużej rangi, gdyż było wyłącznie sparingiem. Znacznie większą wartość stanowiło starcie z Mołdawią. Mecz w Kiszyniowie zakończył się niestety sensacyjną porażką 2:3.

Robert Lewandowski otrzymał ofertę z Arabii Saudyjskiej

Przed Lewandowskim czas zasłużonego urlopu. Po nim Polak wróci na kolejny sezon do Barcelony. Choć w Dumie Katalonii gra dopiero rok, to dzięki swojej światowej renomie zdołał przykuć uwagę klubów ligi arabskiej. Na Półwysep Arabski udał się już Cristiano Ronaldo, a w ostatnim czasie dołączyli do niego Karim Benzema, N’Golo Kante, Edouard Mendy czy Hakim Ziyech. Ofertę przejścia do jednego z tamtejszych klubów otrzymał również „Lewy”.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl, napastnik FC Barcelony otrzymał ofertę od jednego z zespołów ekstraklasy arabskiej. Kontrakt gwarantował mu ponad 150 milionów euro za sezon gry. Jak przekazał dziennikarz, 34-latek nawet nie zastanawiał się nad propozycją, szybko wykluczając możliwość przeprowadzki na inny kontynent. Lewandowski chce skupić się na występach z Barceloną. Liczy na obronę mistrzostwa Hiszpanii i walkę w Lidze Mistrzów, w której zespół ze stolicy Katalonii radził sobie bardzo słabo.

Kariera Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski w minionym sezonie La Liga zdobył 23 bramki w 34 meczach. Wynik dał mu nagrodę dla króla strzelców rozgrywek. Napastnik trafił do FC Barcelony po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium. Duma Katalonii zdobyła tytuł po czterech latach przerwy. Pokonała Real i Atletico Madryt.

