Kontrowersyjna oprawa kibiców Legii Warszawa. Wymowna reakcja Konfederatki

Ekstraklasa wróciła do gry. W pierwszej kolejce Legia Warszawa mierzyła się z Zagłębiem Lubin. Wojskowi wygrali 2:0 po golach Augustyniaka i Luquinhasa, ale zamiast mówić o tym triumfie, więcej dyskutuje się nt. oprawy kibiców stołecznego klubu.

Kontrowersyjna oprawa Legii Warszawa

„Żyleta” przygotowała „specjalną” oprawę, w której odniosła się do sytuacji migracyjnej. „Refugees Welcome”, czyli „witajcie uchodźcy” widniało w napisie. To nie było jednak miłe przywitanie, bo ponad tym napisem znalazły się trzy postacie – kobieta oraz dwaj mężczyźni, którzy byli uzbrojeni w pałkę i młotek.

Oznacza to, że Legioniści nie będą przyjmować migrantów z otwartymi ramionami, co nie idzie w parze z polityką migracyjną Unii Europejskiej.

Wymowna reakcja konfederatki

Oprawę kibiców Legii Warszawa skomentowała Ewa Zajączkowska-Hernik – posłanka do Parlamentu Europejskiego. Niedawno Konfederatka nie przebierając w słowach, ostro zaatakowała szefową Komisji Europejskiej. Zdaniem Polki „Ursula von der Leyen jest też twarzą paktu migracyjnego”. – Zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki: jak pani nie wstyd promować pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet i dzieci czują się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast? – mówiła.

Ponadto zdaniem Zajączkowskiej-Hernik, szefowa KE „odpowiada za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych migrantów, bo to ona tych ludzi zaprasza na teren Europy”. – Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to dalszy upadek Unii Europejskiej – oceniła.

Ewa Zajączkowska-Hernik wymownie zareagowała na oprawę Legii Warszawa. Na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter) napisała: „Legia!”. Dodała przy tym emoji dłoni, układających się w kształt serca.

twitter

Inni politycy nie zgadzają się z tą opinią

Inaczej reagowali posłowie innych frakcji. Na przykład Dorota Spyrka z Lewicy zapytała, czy będzie reakcja prezydenta Rafała Trzaskowskiego. „Brak mi słów. Stadion Legii dziś. Skoro klub nie potrafi dopilnować swoich kiboli i daje im arenę do siania nienawiści, powinien ponieść konsekwencje. Nie ma mojej zgody na finansowanie z budżetu miasta takich akcji” – mówiła, cytowana przez natemat.pl

Czytaj też:

Zaskakujące rozstrzygnięcie walki o mistrzostwo Polski. „Tego się nie spodziewałam”Czytaj też:

Były klub nie zostawił mistrza świata w potrzebie. Pomaga mu dojść do formy