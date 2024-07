Legia Warszawa może mieć spory problem. Chodzi o głośną oprawę

Kibice mocno czekali na początek PKO Ekstraklasy. Do gry weszły nowe zespoły, a także ligowi wyjadacze. Po zajęciu trzeciego miejsca Legia Warszawa ma apetyt na więcej. Przy Łazienkowskiej co roku nikt nie ukrywa, że celem jest walka o mistrzostwo. Po pierwszej kolejce więcej mówi się jednak o tym, co działo się na trybunach niż na boisku.

Komisja Ligi zajmie się sprawą oprawy Legii Warszawa

Legia wygrała z Zagłębiem Lubin 2:0 po bramkach Augustyniaka i Liquinhasa, lecz na trybunach najbardziej zagorzałych fanów, tzw. „Żylety” pojawiła się oprawa z napisem „Refugees welcome” (z ang. Witajcie uchodźcy). Oprócz niej znalazł się wizerunek kobiety z głową świni oraz dwóch mężczyzn trzymających drewnianą pałkę i młotek.

Sprawa przybrała ogólnopolski rozgłos. Odnieśli się do niej między innymi politycy. Jedni zgłaszają potrzebę reakcji prezydenta Rafała Trzaskowskiego, inni jak np. Ewa Zajączkowska-Hernik zdają się popierać działanie kibiców. Wiadomo już, że sprawa nie pozostanie obojętna dla Komisji Ligi. Jak poinformował portal WP SportoweFakty rzecznik prasowy Ekstraklasy SA Dominik Mucha, „Komisja Ligi będzie analizowała zebrany materiał na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w środę po południu”.

Legia Warszawa może otrzymać karę

Choć decyzja o analizie nie oznacza z góry kary dla Legii, to biorąc pod uwagę przekaz oprawy oraz regulamin PZPN warszawianie mogą otrzymać karę. To nie pierwsza sytuacja, w której 15-krotny mistrz Polski może otrzymać karę przez transparenty kibiców. W przeszłości głośno było już o przekazach nacechowanych politycznie. Pojawiły się także groźby wobec Gregoire’a Nitrota, właściciela Polonii, gdy ten przymierzał się do zakupu odwiecznego rywala „Wojskowych”.

