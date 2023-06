Pozytywne wieści w sprawie Jakuba Modera. Reprezentacja bardzo go potrzebuje

Jakub Moder swój ostatni mecz w barwach reprezentacji Polski rozegrał w pamiętnym barażu o awans na mundial w Katarze. Biało-Czerwoni pokonali na Stadionie Śląskim Szwedów (2:0), a pomocnik z Premier League był jedną z ważniejszych postaci. Niestety, od tego czasu zamiast na boisku, Moder najczęściej zaliczał wizyty u kolejnych lekarzy.

Powrót Jakuba Modera do gry w Premier League

„The Athletic” przygotowało specjalny tekst dotyczący przyszłości polskich piłkarzy w zespole Brighton. Rewelacja poprzedniego sezonu w Premier League ma w swoich szeregach trójkę reprezentantów Polski. Są to: Michał Karbownik, Kacper Kozłowski oraz wspomniany Moder. Andy Naylor, autor tekstu o przyszłości Polaków w Anglii, ostatniemu z wymienionych daje największe szanse na zaistnienie w sezonie 2023/24.

Przypomnijmy, że Brighton zajęło szóste miejsce w minionej kampanii. To dało przepustkę do fazy grupowej Ligi Europy UEFA. Drużyna wyprzedziła w tabeli m.in. londyńskie Tottenham i Chelsea. Do awansu do najlepszej czwórki (tj. startu w Lidze Mistrzów) zabrakło dziewięciu punktów. Trener Roberto De Zerbi i tak może mieć jednak sporo powodów do zadowolenia, bo Brighton bardzo pozytywnie zaskoczyło ekspertów.

Co z polskimi graczami? Zdaniem „The Athletic” najbliższe dni mają dać „jaśniejszy obraz” co do udziału Modera w planach włoskiego szkoleniowca. Naylor przypomina, że Polak był wyłączony aż przez 14 miesięcy. Najpierw doszło zerwania ACL w prawy kolanie, a następnie potrzebna była druga operacja, mająca złagodzić sztywność i ograniczenia ruchu po rekonstrukcji więzadła.

Michał Karbownik i Kacper Kozłowski zmienią klub?

O ile w Brighton czekają na powrót Modera, inaczej wygląda sytuacja z dwójką pozostałych Polaków w klubie. Kozłowski ma wrócić z wypożyczenia do Vitesse Arnhem, ale niewykluczona jest kolejna przeprowadzka. Wypożyczeniem do Holandii ma być zresztą zainteresowany sam piłkarz.

Co z Karbownikiem? Tu sprawa jest bardziej złożona, bo Polak ma już tylko rok ważnego kontraktu z Brighton. Po wypożyczeniu do niemieckiej Fortuny Düsseldorf Anglicy będą najprawdopodobniej sprzedać Karbownika. To lato może być ostatnią okazją, żeby zarobić na transakcji z udziałem byłego zawodnika Legii Warszawa.

