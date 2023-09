To zmieniło życie Daniego Ramireza. Jednej osobie zawdzięcza najwięcej

Choć Dani Ramirez wychowywał się w okolicach Madrytu i za młodu występował w juniorskich zespołach Realu Madryt, nigdy nie było mu dane zrobić wielkiej kariery. Zamiast tego trafił do Polski, gdzie błyszczał najpierw w ŁKS-ie Łódź, a następnie w Lechu Poznań. Mało jednak brakowało, aby życie ofensywnego pomocnika potoczyło się znacznie inaczej.

Życie Daniego Ramireza mogło ułożyć się zupełnie inaczej

Akcja tej historii rozegrała się kilka sezonów temu, kiedy Hiszpan był na rozdrożu. Nie wiedział nawet, czy powinien kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, ponieważ nie potrafił wybić się ponad niższe ligi w ojczyźnie. Wtedy jednak dostał intrygującą ofertę i mało brakowało, aby z niej skorzystał.

O szczegółach opowiedział sam Dani Ramirez w rozmowie z „Wprost”. – Było blisko, abym wówczas podpisał kontrakt z drużyną z Islandii, aczkolwiek dokumenty, które miałem parafować, nie przyszły na czas i okienko transferowe się zamknęło. Nie mogłem więc już nic zrobić i wtedy odezwał się do mnie Stomil Olsztyn. To był moment, który odmienił moje życie. Gdybym trafił na Islandię, a nie do Polski, wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej – wyznał 31-latek. Sytuacja ta miała miejsce w 2017 roku.

O ile w drużynie Dumy Warmii Ramirezowi nie wiodło się zbyt dobrze, o tyle w Łodzi rozbłysnął bardzo szybko i widowiskowo. To dzięki niemu ŁKS wrócił do Ekstraklasy pierwszy raz po upadku, a ofensywny pomocnik wyrobił sobie znakomitą markę w naszym kraju. To z kolei zaowocowało jego transferem do Lecha Poznań, gdzie przez pewien czas również błyszczał.

Dani Ramirez jest wdzięczny Kazimierzowi Moskalowi

Piłkarz ŁKS-u – Hiszpan wrócił do niego tego lata – wyjawił nam, kto według niego najbardziej pomógł mu w karierze. Chodzi o Kazimierza Moskala, który prowadził Rycerzy Wiosny zarówno przed laty jak i obecnie.

– Zawsze podkreślałem, że wiele rzeczy, które osiągnąłem w piłce, stały się dzięki niemu. On obdarzył mnie wielkim zaufaniem, to pod jego wodzą rozegrałem świetny sezon w Fortuna 1. Lidze i dobre pół roku w Ekstraklasie. Teraz też wyraził we mnie dużą wiarę i dzięki temu znów mogę być tutaj szczęśliwy. Więc tak, był bardzo ważny w kontekście tego, abym znów grał dla ŁKS-u – podsumował Ramirez.

Czytaj też:

Zmiana trenerska w PKO Ekstraklasie. Architekt awansu żegna się z zespołemCzytaj też:

Legia Warszawa ściągnęła zawodnika z Bundesligi. Mocny ruch Wojskowych