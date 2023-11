Polski piłkarz uciekł z Izraela. Dołączył do rewelacji Ekstraklasy

Śląsk Wrocław walczy o mistrzostwo Ekstraklasy – to zdanie w ostatnich latach mogłoby rozśmieszyć wielu ekspertów. Dziś jest to nadzwyczaj słuszne stwierdzenie. Zespół, który w ostatnich latach ledwo utrzymywał się na najwyższym szczeblu ligowym, teraz walczy jak równy z równym z najlepszymi zespołami rozgrywek. Wysoka pozycja sprawia, że klub chętniej przyciąga do siebie graczy.

Była gwiazda Ekstraklasy zagra w Śląsku Wrocław

Póki co oficjalnie nie mówi się o transferach, gdyż zimowe okno transferowe rozpoczyna się dopiero 1 stycznia. Śląsk już jednak myśli perspektywicznie. Nie chce tylko bazować w ataku na Eriku Exposito, który obecnie przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Ekstraklasy. Jacek Magiera woli mieć alternatywę w ataku i z tego też powodu do klubu trafił Patryk Klimala.

Były piłkarz Hapoelu Beer Szewa od niedawna gościnie trenował ze Śląskiem, próbując rozwiązać sytuację z klubem, który poprzez wojnę nie rozgrywa spotkań. Ostatecznie 2 listopada doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, a 25-latek stał się wolnym agentem. W niedzielę wrocławianie ogłosili jego zakontraktowanie w mediach społecznościowych.

Z powodu zamkniętego okna transferowego będzie mógł zadebiutować dopiero na początku rundy wiosennej Ekstraklasy, tj. w lutym 2024, gdyż dopiero w styczniu będzie mógł zostać oficjalnie zarejestrowany w bazie jako gracz dwukrotnego mistrza kraju. Piłkarza chętnie widział również Raków, lecz mierzący 183 centymetry wzrostu napastnik woli grać dla klubu z rodzinnych stron oraz przy trenerze Jacku Magierze.

twitter

Kariera Patryka Klimali

Patryk Klimala rozpoczął karierę seniorską w Lechii Dzierżoniów. Wybił się z Polski występując w Jagiellonii Białystok. Następnie przywdziewał koszulki Celtiku Glasgow, New York Red Bulls i wspomnianego Hapoelu. Jest wielokrotnym młodzieżowym reprezentantem kraju.

Czytaj też:

Robert Lewandowski zszedł wcześnie z boiska. Trener FC Barcelony tłumaczy decyzjęCzytaj też:

Piotr Zieliński jednak odejdzie z Napoli? Kolejny klub zgłosił zainteresowanie