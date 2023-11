Ważna zmiana w Górniku Zabrze. Odchodzi kluczowa postać

Górnik Zabrze jeszcze oficjalnie tego nie potwierdził, aczkolwiek wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z klubu niebawem odejdzie osoba związana z nim od ponad dekady. Chodzi o Łukasza Milika, aktualnego dyrektora sportowego. Doniesienia w temacie decyzji podjętej przez działacza są jednoznaczne.

Łukasz Milik odejdzie z Górnika Zabrze

Brat znanego polskiego napastnika zyskał na popularności w chwili, kiedy w 2017 roku otrzymał stanowisko dyrektora akademii. Odnosiła ona wówczas sporo sukcesów, co dostrzegły władze klubu, aż w końcu Milik zaliczył awans na znacznie ważniejsze i bardziej prestiżowe stanowisko. Dyrektorem sportowym mianowano go w lutym 2023 roku, jednak po niespełna roku zdecydował się on na złożenie rezygnacji.

W tym czasie w ramach swoich obowiązków dbał przede wszystkim o losy transferowe Górnika, a także odpowiadał za kształtowanie i bieżące funkcjonowanie pionu sportowego. Według portalu meczyki.pl działacz jednak nie chce już dłużej firmować działań Zabrzan. „Jak ustaliliśmy, już około dwa tygodnie temu postanowił złożyć pisemną rezygnację. Obowiązuje go teraz trzymiesięczne wypowiedzenie, które potrwa do końca lutego. Być może dlatego klub na razie milczy w tej sprawie” – czytamy w artykule opublikowanym na wspomnianym portalu.

Dlaczego Łukasz Milik tak zadecydował?

Jaki jest powód takiej decyzji Łukasza Milika? Najprawdopodobniej chodzi o słabą sytuację finansowo-organizacyjną klubu, a także jego potencjalną sprzedaż, o czym mówi się od pewnego czasu.

Za swoje największe sukcesy w trakcie pracy w Górniku, brat aktualnego reprezentanta Polski może uznać przede wszystkim pomoc w wypromowaniu kilku znakomitych piłkarzy, takich jak Daniel Biielica, Krzysztof Kubica, Przemysław Wiśniewski czy Rafał Kurzawa. Do tego należy doliczyć również juniorski tytuł mistrza Polski w sezonie 2019/20 czy też wicemistrzostwo w CLJ drużyny U-15 dwa lata później.

Czytaj też:

Kolejny klub Ekstraklasy bez trenera. Podano nazwisko potencjalnego następcyCzytaj też:

Zadziwiająca niemoc na czele Ekstraklasy. Konkurencja gra dla Śląska Wrocław