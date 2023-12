Niemcy przejmą lidera PKO BP Ekstraklasy? Szykuje się gigantyczna transakcja

Możliwość pozyskania klubu, który jest obecnie liderem PKO BP Ekstraklasy, to spora gratka dla potencjalnego inwestora. Firma Westminster mająca swojego polskiego przedstawiciela, to część Grupy Westminster. Jej założycielem jest biznesmen o polskich korzeniach Marian Ziburske, który od 2017 roku na stałe przeniósł się do Polski. Siedziba polskiej części firmy mieści się w Warszawie, a potencjalny przyszły właściciel Śląska Wrocław wywodzi się z branży nieruchomości.

Śląsk Wrocław będzie miał niemieckiego właściciela?

Wiele wskazuje na to, że mający swój bardzo dobry czas klub z dolnośląskiej stolicy w niedalekiej przyszłości może przejść ważną zmianę. Ostatnie lata to bycie na garnuszku władz miejskich, Śląsk jest bowiem własnością miasta. Wycena klubu? Przed startem sezonu było to osiem milionów złotych. Obecnie ta wartość może wzrosnąć.

– […] u inwestora widzę bardzo dużą ambicję i jasny plan. Oni chcą za rok utrzymać to co jest teraz. Za 2, 3 lata zrobić krok naprzód, a za 5 lat mieć budżet na poziomie 100 milionów z plusem i wejść pewnym krokiem na arenę europejską […] to nie jest tylko myślenie życzeniowe. To jest możliwe, a my możemy tylko temu przyklasnąć. To jest skorelowane z najważniejszym elementem, czyli z pozyskiwaniem funduszy, a także jakością i stabilnością tych funduszy, które wpływają […] Myślę, że jesteśmy w ostatniej ćwiartce. Używając nomenklatury piłkarskiej, jesteśmy w drugiej połowie, ale jeszcze nie w dogrywce – przyznał w rozmowie z Piotrem Potępa z Igol.pl wiceprezydent Wrocławia.

Może się zatem okazać, że już wkrótce klub ze stolicy Dolnego Śląska wejdzie do grona najmożniejszych na krajowym podwórku, a dodatkowo będzie też chciał zacząć konkurować o coś więcej, już na międzynarodowym rynku.

Zaskakujący lider PKO BP Ekstraklasy

Warto dodać, że piłkarze trenera Magiery są rewelacją bieżących rozgrywek na krajowym podwórku. Jeszcze w poprzednim sezonie wrocławianie heroicznie bronili się przed spadkiem. Teraz Śląsk mierzy wysoko, nawet bardzo wysoko. Wrocławski klub po siedemnastu kolejkach PKO BP Ekstraklasy ma w dorobku 37 punktów.

Wiceliderem tabeli jest Jagiellonia Białystok, mająca trzy oczka mniej od Śląska. Na trzeciej pozycji Lech Poznań, z dorobkiem 32. punktów. Mistrzowie Polski Raków Częstochowa są obecnie na czwartym miejscu.

