Rewolucja w Cracovii trwa. Ważna zmiana na kluczowym stanowisku

W Cracovii zachodzą ostatnio wielkie zmiany. Zaczęło się od tragicznej wieści o śmierci profesora Janusza Filipiaka, szefa Comarchu oraz samych Pasów. Następnie posadę prezesa klubu powierzono Mateuszowi Dróżdżowi. Teraz dowiedzieliśmy się o kolejnej istotnej roszadzie na kluczowym stanowisku.

Mowa o odejściu dotychczasowego dyrektora sportowego. Od dłuższego czasu funkcję tę pełnił Stefan Majewski, były działacz PZPN oraz dawny selekcjoner reprezentacji Polski. Co ciekawe jeszcze niedawno Dróżdż wcale nie był pewny, czy chce, aby doszło do roszad na tej posadzie – mówił o tym w rozmowie z serwisem goal.pl. Jedni mówili, że to przedsmak zmiany, drudzy, iż wręcz przeciwnie.

Stefan Majewski odchodzi z Cracovii

Czas pokazał, że rację miała pierwsza grupa, o czym przekonaliśmy się 6 lutego. To właśnie tego dnia na oficjalnej stronie internetowej Pasów pojawiło się stosunkowo lakoniczne oświadczenie w tej sprawie.

„Dziękuję Stefanowi Majewskiemu za długoletnią pracę i zaangażowanie w działalność Klubu. O dalszych decyzjach będziemy informować w najbliższym czasie – powiedział Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii. Nowy dyrektor do spraw sportowych zostanie wybrany po zatwierdzeniu struktury klubu. Do tego czasu obowiązki w tym zakresie przejmie Filip Trubalski, który będzie pełnił funkcję koordynatora pionu sportowego oraz prezes Mateusz Dróżdż. Stefanowi Majewskiemu dziękujemy za pracę i zaangażowanie w rozwój Cracovii” – czytamy w komunikacie.

68-latek pracował w klubie z Małopolski od października 2021 roku. Dodatkowo powierzono mu rolę wiceprezesa. Teraz jednak postanowiono się z nim rozstać za porozumieniem stron, co również podkreślono w wydanym komunikacie. Nie wiadomo, czy wkrótce nie dojdzie do kolejnych zmian, ponieważ sporo mówi się o potencjalnym zwolnieniu trenera Jacka Zielińskiego.

