Zaskakująca oferta dla Kamila Grosickiego. To byłby wielki powrót

Kamil Grosicki niedawno zakończył karierę reprezentacyjną. Skrzydłowy postanowił skupić się na grze klubowej w Pogoni Szczecin, gdzie wciąż jest ważnym ogniwem. 36-latek wciąż pokazuje klasę i jest jednym z najlepszych zawodników w lidze. Ubiegły sezon "Grosik" zakończył z dorobkiem 13 goli i 14 asyst w 34 meczach. Ponadto drugi raz z rzędu otrzymał nagrodę dla najlepszego ligowca.

Kamil Grosicki mógł odejść z Pogoni Szczecin

Jak się okazuje Kamil Grosicki mógł opuścić Pogoń Szczecin. 36-latek przed startem sezonu otrzymał poważną i – według źródeł sport.pl – bardzo dobrą ofertę z ekipy... mistrzów Polski – Jagiellonii Białystok. Przypomnijmy, że "Grosik" grał w przeszłości w tej drużynie (lata 2009 – 2011).

Adrian Sieimeniec szukał zastępstwa za Dominika Marczuka i Jose Naranjo. Pierwszy odszedł do MLS za 1,5 mln euro. Z kolei z tym drugim rozwiązano kontrakt. Na pewno sporą zachętą dla "Grosika" była perspektywa występów w europejskich pucharach, bo przypomnijmy, Duma Podlasia awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy.

Ostatecznie transfer nie doszedł do skutku, więc Jagiellonia Białystok zaczęła się rozglądać za innymi wzmocnieniami Tak do klubu trafił Darko Czurlinow z Macedonii (wypożyczenie z angielskiego Burnley FC) oraz Marcin Listkowski (transfer z Lecce).

Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji Europy

W Lidze Konferencji Europy Jagiellonia Białystok trafiła na: FC Kopenhagę (wyjazd), Molde (dom), Olimpija Lublana (dom), Mlada Boleslav (wyjazd), Petroclub (dom) i Celje (wyjazd). Mecze zostaną rozegrane w takiej kolejności:

czwartek 3 października, godz. 21:00 – FC Kopenhaga – Jagiellonia

czwartek 24 października, godz. 18:45 – Jagiellonia – Petrocub Hîncești

czwartek 7 listopada, godz. 21:00 – Jagiellonia – Molde

czwartek 28 listopada, godz. 18:45 – NK Celje – Jagiellonia

czwartek 12 grudnia, godz. 21:00 – Mlada Boleslav – Jagiellonia

czwartek 19 grudnia, godz. 21:00 – Jagiellonia – Olimpija Ljubljana

Po ostatniej kolejce, drużyny z miejsc 1-8 w tabeli automatycznie zakwalifikują się do 1/8 finału. Z kolei zespoły z miejsc 9-24 zagrają w barażach o awans do najlepszej szesnastki. Finał Ligi Konferencji zostanie rozegrany 28 maja we Wrocławiu. Ambasadorem tych rozgrywek jest Michał Żewłakow.

