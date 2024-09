Mocne mecze na początek Ligi Konferencji! Polacy startują z wysokiego C

Polska ma dwóch przedstawicieli w europejskich pucharach. W Lidze Konferencji bronić honoru Ekstraklasy będą Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Od tego sezonu standardowy podział na grupy został zastąpiony powstaniem jednej, dużej tabeli ligowej, uwzględniającej 36 zespołów. Każdy uczestnik zmagań rozegra po jednym spotkaniu z sześcioma różnymi przeciwnikami, z czego trzy będą u siebie, a trzy na wyjeździe.

Liga Konferencji Europy: Terminarz meczów Legii Warszawa

Legia Warszawa zmierzy się z: Realem Betis (dom), Djurgardens (wyjazd), Omonią (wyjazd), Lugano (dom), TSC (wyjazd) i Dinamo Mińsk (dom). Teraz poznaliśmy dokładny terminarz tych spotkań.

czwartek 3 października, godz. 18:45 – Legia – Real Betis

czwartek 24 października, godz. 21:00 – TSC Backa Topola – Legia

czwartek 7 listopada, godz. 18:45 – Legia – Dynamo Mińsk

czwartek 28 listopada, godz. 21:00 – Omonia Nikozja – Legia

czwartek 12 grudnia, godz. 18:45 – Legia – FC Lugano

czwartek 19 grudnia, godz. 21:00 – Djurgarden – Legia

Terminarz meczów Jagiellonii Białystok

Z kolei Duma Podlasia trafiła na: FC Kopenhagę (wyjazd), Molde (dom), Olimpija Lublana (dom), Mlada Boleslav (wyjazd), Petroclub (dom) i Celje (wyjazd). Mecze zostaną rozegrane w takiej kolejności:

czwartek 3 października, godz. 21:00 – FC Kopenhaga – Jagiellonia

czwartek 24 października, godz. 18:45 – Jagiellonia – Petrocub Hîncești

czwartek 7 listopada, godz. 21:00 – Jagiellonia – Molde

czwartek 28 listopada, godz. 18:45 – NK Celje – Jagiellonia

czwartek 12 grudnia, godz. 21:00 – Mlada Boleslav – Jagiellonia

czwartek 19 grudnia, godz. 21:00 – Jagiellonia – Olimpija Ljubljana

Po ostatniej kolejce, drużyny z miejsc 1-8 w tabeli automatycznie zakwalifikują się do 1/8 finału. Z kolei zespoły z miejsc 9-24 zagrają w barażach o awans do najlepszej szesnastki. Finał Ligi Konferencji zostanie rozegrany 28 maja we Wrocławiu. Ambasadorem tych rozgrywek jest Michał Żewłakow.

