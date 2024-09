Osiągnął wielki sukces z kadrą, teraz obejmie polski klub. Trudne wyzwanie znanego trenera

Zagłębie Lubin w ostatnich dniach pożegnało się z trenerem Waldemarem Fornalikiem oraz dyrektorem Piotrem Burlikowskim. Duża zmiana była spowodowana niesatysfakcjonującymi wynikami klubu z Dolnego Śląśka. Włodarze klubu nie próżnowali i szybko znaleźli nowego szkoleniowca. Ma on niełatwe zadanie, gdyż już w czwartek lubinianie zagrają w Pucharze Polski, a dodatkowo znajdują się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy.

Były trener młodzieżowych reprezentacji Polski będzie pracować w Ekstraklasie

Ekstraklasowicz zdecydował się na nieoczywisty wybór. Nowym szkoleniowcem został Marcin Włodarski. To dobrze znane nazwisko kibicom piłki reprezentacyjnej. Urodzony w 1982 roku trener przez ostatnie lata pełnił funkcję selekcjonera kadry narodowej do lat 16, 17 i 18. Największy sukces osiągnął z drugą z wymienionych drużyn.

W ubiegłym roku zespół U17 sprawił dużą niespodziankę zdobywając brązowy medal mistrzostw Europy. Przez to także dostał możliwość gry na mistrzostwach świata juniorów. Dał się poznać jako człowiek dobrze współpracujący z młodzieżą, co może być atutem dla Zagłębia, znanego ze swojej akademii.

– Jestem bardzo zadowolony, bo nie oszukujmy się – Zagłębie to jeden z największych klubów w Polsce. W kadrze zespołu jest kilku chłopców, z którymi miałem już okazję pracować w reprezentacji Polski. Jest to Klub, który w skali kraju wybitnie stawia na Polaków i młodych zawodników, więc myślę, że dobrze wkomponuję się w zespół. Jestem pozytywnie podekscytowany tym, co czeka mnie w najbliższym czasie – powiedział Włodarski dla oficjalnej strony klubu.

Zagłębie Lubin sięga po trenera młodzieży

Nowy szkoleniowiec podpisał kontrakt z klubem do końca obecnego sezonu. Zagłębie Lubin plasuje się obecnie na 16. pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy.

