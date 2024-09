Taki warunek stawia Wojciech Szczęsny. Od tego zależy kontrakt w FC Barcelonie

Wojciech Szczęsny kilka tygodni temu podjął decyzję o zakończeniu kariery. Piłkarz rozwiązał kontrakt z Juventusem i obwieścił odstawienie butów i rękawic piłkarskich na bok. Na październik wstępnie zapowiadano oficjalne pożegnanie z reprezentacją Polski. Z kolei w miniony weekend 34-latek pożegnał się z kibicami „Starej Damy”. Być może będzie trzeba „cofnąć” pożegnania i wrócić na moment do futbolu.

Wojciech Szczęsny postawił warunek FC Barcelonie

FC Barcelona boryka się z wielkim problemem po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Rezerwowy bramkarz klubu Inaki Pena nie grzeszy czystymi kontami. Przez co aktualny lider La Liga w trybie awaryjnym rozgląda się za piłkarzem na tej pozycji pozostającym bez kontraktu. Według znanego włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano w gronie rozpatrywanych postaci znajduje się właśnie Wojciech Szczęsny, jak również były zawodnik Realu Madryt czy Paris Saint-Germain Keylor Navas.

Teoretycznie Szczęsny zakończył karierę, by skupić się na rodzinie. Perspektywa gry z Robertem Lewandowskim w jednym z czołowych klubów świata może jednak przekonać go do przełożenia piłkarskiej emerytury. Według „Sportu” bramkarz kadry Probierza ma jeden duży warunek, od którego zależy jego decyzja. Szczęsny jest w stanie dołączyć na rok do zespołu pod warunkiem, że będzie miał zagwarantowane miejsce w pierwszym składzie. Nie chce wrócić z przerwy, by siedzieć na ławce rezerwowych.

instagram

Wojciech Szczęsny związany z… Juventusem

Dodatkową kwestią jest klauzula, jaka łączy go z… Juventusem. Rozwiązując kontrakt za porozumieniem stron „Stara Dama” zapewniła sobie niewielką kwotę w przypadku, gdyby szybko po rozwiązaniu umowy Wojciech Szczęsny chciał znaleźć sobie nowy zespół. Barca liczy, że Polak sam szybko załatwi wszystkie sprawy związane z włoską ekipą.

Czytaj też:

Prezes PZPN zareagował na bohaterski czyn trenera. Zostanie odznaczonyCzytaj też:

Rosjanie za granicą nie grają, ale pieniądze dostają. Szokujące przelewy FIFA i UEFA