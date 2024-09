Wojciech Szczęsny blisko FC Barcelony? To się dzieje naprawdę!

Ostatnie zwycięstwo 5:1 z Villarreal FC Barcelona okupiła poważną kontuzją bramkarza – Marca-Andre ter Stegena. Badania potwierdziły, że doznał on urazu rzepki, która może wykluczyć go nawet do końca sezonu. „Badania przeprowadzone na zawodniku pierwszej drużyny, Marcu ter Stegenie potwierdziły, że ma on całkowite zerwanie ścięgna rzepki w prawym kolanie. W poniedziałek po południu zawodnik zostanie poddany zabiegowi chirurgicznemu, a po jego zakończeniu opublikowane zostaną nowe informacje” – czytamy.

FC Barcelona szuka następcy ter Stegena

W hiszpańskich mediach zaczęto spekulować nt. potencjalnego następcy Niemca, gdyż uważa się, ze Inaki Pena nie jest na tyle dobrym zawodnikiem, by zapewnić FC Barcelonie bezpieczeństwo z tyłu.

Po zamknięciu okienka transferowego kluby mogą ściągać tylko wolnych zawodników. Takich piłkarzy nie jest wielu, ale szczególnie jedno nazwisko zwróciło uwagę mediów. Jest to oczywiście Wojciech Szczęsny, który niespodziewanie zakończył karierę, po rozstaniu z Juventusem.

Szokujące doniesienia! Barca skontaktowała się ze Szczęsnym

Jak się okazuje, presja medialna i renoma Polaka sprawiły, że klub skontaktował się z bramkarzem. Takie informacje podali Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl i Fabrizio Romano.

„Szczęsny, który tyle co zakończył karierę, wybija się na tle dostępnych zawodników. Według naszych informacji Barcelona rzeczywiście nawiązała kontakt z Polakiem. Jest jednak za wcześnie, żeby mówić o wyniku tych rozmów” – czytamy w serwisie.

Z kolei Włoch dodał więcej informacji na ten temat. „Do agentów Wojciecha Szczęsnego, CAA Stellar, zgłosiła się Barcelona w celu omówienia potencjalnych warunków. Szczęsny ogłosił przejście na emeryturę tego lata, ale Barca chce zrozumieć jego sytuację” – czytamy.

Fabrizio Romano informuje, że Wojciech Szczęsny nie jest jedyną opcją dla FC Barcelony. „Na liście pozostaje Keylor Navas i jeszcze jeden kandydat” – czytamy na Twitterze.

Katalończycy mówią, że Robert Lewandowski „jest skłonny zrobić wszystko”

Jak donosi kataloński „Sport” poza klubem, do „roboty” zabrał się także Robert Lewandowski, który ma bardzo dobry kontakt z Wojciechem Szczęsnym.

„Szczęsny i Lewandowski są bliskimi przyjaciółmi, a zawodnik Barcelony bardzo chciałby mieć go w klubie, więc on również jest skłonny zrobić wszystko, aby go przekonać” – czytamy.

