Legendarny mistrz Polski nie żyje. To była wyjątkowa postać

Bardzo smutne wieści dla polskiej piłki nożnej napłynęły w poniedziałkowe południe, 23 grudnia. Mieczysław Kolasa był najstarszym żyjącym mistrzem Polski, pamiętającym sukces z 1948 roku.

twitter

Mieczysław Kolasa nie żyje. To legenda Cracovii, najstarszy mistrz Polski

Tragiczne wieści napłynęły do ukochanego klubu Kolasy w poniedziałek nad ranem.

„Mieczysław Kolasa urodził się 10 stycznia 1923 roku, jako piłkarz występował na pozycji pomocnika. W Cracovii grał w latach 1948-1956, rozgrywając w pasiastych barwach 179 oficjalnych meczów, zdobywając w nich 21 goli. Z Cracovią zdobył mistrzostwo Polski w 1948 roku, rok później wraz z kolegami z zespołu sięgnął po srebrny medal, a w 1952 roku do tych osiągnięć dołączył brązowy medal mistrzostw Polski i finał Pucharu Ligi. Między 1978 a 1979 rokiem prowadził Cracovię w roli pierwszego trenera. Od 1999 roku był członkiem Rady Seniorów, otrzymując klubowe odznaczenia: Cracovia Restituta, Merenti KS Cracovia oraz 50, 60, 75, 100 i 110-lecia Cracovii, 75-lecia Rady Seniorów. Był również odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Honoris Gratia” – czytamy na stronie internetowej krakowskiego klubu.

Kolasa miał niedługo obchodzić kolejną piękną rocznicę, tym razem 102. urodzin.

Cracovia to najstarszy działający klub sportowy w Polsce. Powstał bowiem 13 czerwca 1906 roku. Na swoim koncie piłkarze Cracovii mają pięć tytułów mistrzów Polski. Co ciekawe, ten ostatni, to właśnie rok 1948, czyli czasy, w których na boisku krakowski zespół reprezentował Kolasa. W ostatnich latach Cracovia sięgnęła m.in. po Puchar Polski oraz Superpuchar, w 2020 roku.

Swoją siedzibę i stadion krakowski klub ma przy ulicy Józefa Kałuży, wielkiej legendy Cracovii oraz polskiego futbolu.

Czytaj też:

Wielkie serce Lukasa Podolskiego! Mistrz świata ruszył pomóc powodzianomCzytaj też:

Anna i Robert Lewandowscy z pięknym gestem. Poruszające obrazki na święta