Wielkie serce Lukasa Podolskiego! Mistrz świata ruszył pomóc powodzianom

Człowiek, który w 2014 roku został mistrzem świata z reprezentacją Niemiec, grał w takich klubach, jak Bayern Monachium, Arsenal czy Inter, ponownie pokazał wielkie serce. Lukas Podolski, nadal czynny piłkarz Górnika Zabrze, ruszył na Dolny Śląsk, wspomóc kluby dotknięte niedawną powodzią.

Lukas Podolski pomógł klubom piłkarskim na Dolnym Śląsku

Warto zaznaczyć, że o pomocy ze strony byłego reprezentanta Niemiec, informowaliśmy już we wrześniu. Wówczas Podolski poinformował, że przekazał 200 tysięcy złotych dla dotkniętych żywiołem ludzi na południu Polski.

Okazuje się jednak, że to nie koniec wsparcia ze strony słynnego piłkarza. Tym razem Podolski postanowił osobiście (wraz z członkami Fundacji Górnika Zabrze) ruszyć na Dolny Śląsk, pomagając trzem miejscowym klubom. Wsparcie od gwiazdy PKO BP Ekstraklasy otrzymały: GLKS Pogoń Wleń, Klub Sportowy Unia Bardo oraz MKS Nysa Kłodzko.

Po relacjach w mediach społecznościowych widać, jak wielkie to było wydarzenie dla wymienionych klubów. Poza oczywistym faktem zobaczenia na żywo Podolskiego niezwykle cenną wartością był wspomniany gest wsparcia ze strony piłkarza. Każdy z wymienionych klubów otrzymał wsparcie w wysokości 20 tysięcy złotych.

Podolski miał okazje do spotkań nie tylko z przedstawicielami klubów, ale również miejscowymi władzami, nie brakowało rzecz jasna kibiców. Piłkarz Górnika ze zrozumieniem i cierpliwością, rozdawał autografy, pozował do zdjęć. Być może zabrzański klub w niedalekiej przyszłości rozegra również towarzyskie spotkanie z piłkarzami z Kłodzka.

Co do Podolskiego, choć grał dla reprezentacji Niemiec, od lat traktowany jest w Polsce jak „swój człowiek”. To nie tylko kwestia mentalna, ale również wynikająca z rodzinnych powiązań. Podolski urodził się w Gliwicach, ma również dwa obywatelstwa, polskie i niemieckie. Od kilku lat na stałe funkcjonuje w województwie śląskim.

