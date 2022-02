Bild: Kylian Mbappe porozumiał się z Realem Madryt. Ogromne pieniądze dla Francuza

Kylian Mbappe zasilił szeregi Paris Saint-Germain w lipcu 2018 roku. Kontrakt Francuza obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Właściciele PSG chcieli latem 2021 roku przedłużyć kontrakt ze skrzydłowym, ale ten postawił sprawę jasno - jego marzeniem jest gra w Realu Madryt. Swoją wolę zgłosił sezon przed zakończeniem kontraktu, by klub zdążył jeszcze na nim zarobić. Teraz jednak wiadomo, że tak się nie stanie, a Mbappe odejdzie z Francji za darmo.

Kylian Mbappe porozumiał się z Królewskimi

Według informacji, jakie podaje Bild Kylian Mbappe doszedł już do porozumienia z Realem Madryt w kwestii kontraktu. Mistrz świata z 2018 roku przejdzie do Królewskich w ramach wolnego transferu po 30 czerwca. Dzięki temu, że Los Blancos nie muszą płacić za transfer, którego wysokości wynosiłaby lekką ręką ponad 200 milionów euro, Francuz miał usłyszeć bardzo korzystne indywidualne warunki finansowe.

Jeden sezon gry w Hiszpanii miałby być dla Mbappe warty aż 50 milionów euro. Uczyniłoby go to najlepiej zarabiającym piłkarzem globu. W tym momencie to miano dzierży Leo Messi, który w PSG zarabia 40 milionów euro. Oficjalne informacje w sprawie transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt nie zostaną podane do czasu zakończenia rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów między obecną a przyszłą drużyną Francuza. Ten mecz zaplanowany jest na 10 marca.

Kylian Mbappe w tym sezonie Ligue 1 w 20 meczach zdobył 10 bramek i zaliczył dziewięć asyst. Francuz dorzucił jeszcze cztery bramki w Lidze Mistrzów i sześć w Pucharze Francji, z którego niedawno PSG zostało wyrzucone przez Niceę z Marcinem Bułką w bramce.

Czytaj też:

Angielski gwiazdor opuścił Tottenham. Nietypowy transfer został dopięty w ostatniej chwili