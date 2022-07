Hiszpańscy dziennikarze komentują transfer Roberta Lewandowskiego. Kontrowersyjne stanowisko

FC Barcelona we wtorek wieczorem oficjalnie ogłosiła transfer Roberta Lewandowskiego. 33-latek trafił do Hiszpanii za 45 mln euro plus pięć mln w bonusach. Ten ruch kapitana Biało-Czerwonych komentuje środowisko piłkarskie z całego świata.

Na przykład dla Adama Nawałki odejście „Lewego” z ekipy mistrza Niemiec może wydłużyć jego karierę. – Ten transfer będzie dla niego nowym impulsem – przyznał były selekcjoner Biało-Czerwonych w wywiadzie dla Sportowych Faktów. Z kolei Christo Stoiczkow powiedział w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem „AS”, że przejście Lewandowskiego do stolicy Katalonii to „wspaniały ruch”, który da drużynie mnóstwo dobrego jeśli chodzi o linię ataku. – Mówimy o napastniku, który nie tylko strzela gole, ale potrafi też zrobić wiele innych rzeczy na boisku – uważa były napastnik FC Barcelony.

„AS”: Robert Lewandowski jest idealnym piłkarzem dla Xaviego

Głos w sprawie tego transferu zabrali również dziennikarze „AS-a”. Jorge Garcia stwierdził w rozmowie dla „Przeglądu Sportowego”, że Xaviemu brakowało w ostatnim czasie w Barcelonie piłkarza, który zagwarantowałby odpowiednią liczbę goli. Hiszpan podkreślił, że Lewandowski jest idealny do piłki, jaką chce grać trener Blaugrany. Takiego samego zdania jest „Marca”, która po transferze „Lewego” napisała, że Polak jest gwarancją skuteczności.

Dziennikarz „AS-a” jest także zdania, że ten transfer wiele nie zmieni pod względem okazji do strzelenia bramki. – Lewandowski będzie miał wiele okazji. W Bayernie drużyna go szukała i tu będzie to samo – podkreśla Hiszpan, który zaznacza, że 33-latek sam nic nie wygra i musi mieć wokół siebie wielkich piłkarzy.

„AS”: Poziom La Ligi się obniżył

Garcia też zauważył, że La Liga, do której trafił Robert Lewandowski, nie jest w swoim najlepszym momencie. – Wiele gwiazd odeszło i poziom się nieco obniżył – zauważył.

Na początku sezonu 2021/2022 wiele wskazywało, że to będzie jeden z najgorszych sezonów w historii FC Barcelony. Mnóstwo kontuzji, wąska kadra, bezradny Ronald Koeman i długi, które miały pociągnąć klub na dno, to były jedne z niewielu problemów Blaugrany. Jednak zbawcą Dumy Katalonii okazał się Xavi, którego zatrudnienie całkowicie zmieniło oblicze drużyny. Chociaż wydawało się, że drużyna może spaść z ligi, to ostatecznie zakończyła sezon z wicemistrzostwem Hiszpanii.

