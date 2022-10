Xavi może obawiać się o swoją posadę. Trener FC Barcelony szczerze skomentował pogłoski

W czwartek 20 października FC Barcelona podejmie Villarreal na Camp Nou. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Dumy Katalonii wypowiedział się na temat spekulacji, co do jego posady. Hiszpański szkoleniowiec przyznał, że jest główną osobą odpowiedzialną za wynik, a w FC Barcelonie liczą się zdobyte tytuły.

Musimy walczyć o tytuły. Ciągle o tym myślę. Mamy skład do zdobycia tytułów – zapewnił.

FC Barcelona gotowa na najgorsze. Xavi: Wiem, jak wygląda życie trenera

Mimo że prezes Blaugrany Joan Laporta wierzy w Xaviego, to dziennikarze donoszą, że FC Barcelona przygotowuje się na katastrofę i ma mieć na swoim stole nazwiska trzech kandydatów do zastąpienia byłego piłkarza Dumy Katalonii. Są to Thomas Tuchel, Juergen Klopp oraz Marcelo Gallardo.

Hiszpański szkoleniowiec przyznał na konferencji prasowej, że zdaje sobie z tego sprawę, jak wygląda życie trenera. – Jeśli nie będę zdobywał trofeów, to przyjdzie inny trener. Może to się zdarzyć w każdej chwili – powiedział Xavi, cytowany przez kataloński Sport.

Xavi: Jestem głównym odpowiedzialnym za wyniki

Xavi podkreślał, że to on jest główną osobą odpowiedzialną za wyniki i dodał, że jeśli zwycięstwa i tytuły nie zostaną osiągnięte, to zastąpić go inny trener, który może osiągnąć to, czego sam potrafi.

Po dobrym początku sezonu FC Barcelona złapała dołek i notuje kiepską passę. Po remisie i porażce z Interem Mediolan jest już jedną nogą poza Ligą Mistrzów, a nader tego Katalończycy przegrali z Realem Madryt ostatnie El Clasico 1:3.

