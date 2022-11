Legenda FC Barcelony wymownie o Robercie Lewandowskim. Były piłkarz docenił klasę Polaka

Robert Lewandowski odebrał w środę 9 listopada Złotego Buta za swój wyczyn jeszcze w barwach Bayernu Monachium. Polak był najlepszym strzelcem minionego sezonu Bundesligi, w którym zdobył 35 bramek. Przypomnijmy, w zeszłym roku kapitan reprezentacji Polski również sięgnął po tę nagrodę, kiedy pobił legendarny rekord Gerda Muellera strzelając 41 goli.

Ponadto dokonania Roberta Lewandowskiego w minionej kampanii zostały docenione także miesiąc wcześniej, kiedy na gali Złotej Piłki otrzymał trofeum im. Gerda Muellera, czyli nagrodę utworzoną na potrzeby plebiscytu dla zawodnika z największą liczbą bramek w sezonie dla klubu i reprezentacji. Polak ustrzelił łącznie dla Bayernu Monachium i reprezentacji Polski 57 bramek.

Carles Puyol: Miałem szczęście, że nie grałem przeciwko niemu

Na tegorocznej ceremonii wręczenia Złotego Buta obecni byli jego obecny trener Xavi Hernandez oraz byli obrońcy FC Barcelony Rafael Marquez i legendarny Carles Puyol. To właśnie były kapitan Dumy Katalonii stwierdził, że z jednej stronie miał szczęście, że nie miał okazji grać przeciwko Robertowi Lewandowskiemu. – Z drugiej strony lubiłem grać przeciwko najlepszym – dodał.

Puyol przyznał, że Polak jest „wspaniałym zawodnikiem”. – Jest bardzo kompletny i bardzo trudny do powstrzymania. Robert jest bardzo kompletny i to szczęście, że mamy go w LaLidze i w FC Barcelonie – podkreślił.

Jordi Cruyff: Lewandowski daje przykład kolegom

Z kolei dyrektor sportowy FC Barcelony Jordi Cruyff docenił fakt, iż Robert Lewandowski w FC Barcelonie przedkłada zespół nad własne statystyki. – Daje przykład kolegom z drużyny, co czyni go liderem, jakiego potrzebowała nasza szatnia – stwierdził.

FC Barcelona na czele z Robertem Lewandowskim 8 listopada rozegrała spotkanie z CA Osasuną. Co prawda Duma Katalonii wygrała 2:1, ale więcej niż o wyniku mówi się o sytuacji z 30. minuty, kiedy Polak wyleciał z boiska po drugiej żółtej kartce.

