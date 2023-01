Gwiazda reprezentacji Portugalii zagra w Chelsea. Poważne wzmocnienie

Okienko transferowe zostało otwarte 1 stycznia i kluby już rozpoczęły poszukiwania nowych wzmocnień. Jak podał m.in. Fabrizio Romano, Chelsea dopięła wypożyczenie Joao Felixa. 23-letni Portugalczyk zwiąże się kontraktem z The Blues do 30 czerwca 2023 roku, a włodarze klubu z Londynu opłacą 100 proc. jego pensji. Oznacza to, że zespół prowadzony przez Grahama Pottera wygrał wyścig o podpis napastnika Atletico Madryt.

Joao Felix – przygoda w Atletico Madryt

Joao Felix trafił do Atletico Madryt latem 2019 roku. Materace zapłaciły wówczas Benfice rekordowe 120 milionów euro, co tylko potwierdziło, jak zmienił się rynek transferowy w odniesieniu do młodych talentów (Portugalczyk miał wówczas 20 lat). Napastnik przyszedł do klubu ze wschodniego Madrytu jako naturalny następca Antoine'a Griezmanna, który przenosił się wówczas do FC Barcelony.

Przygoda Francuza z Dumą Katalonii nie należała do najlepszych, więc wrócił na Estadio Civitas Metropolitano. Jednocześnie jego młodszy kolega po fachu nie potrafił do końca rozwinąć skrzydeł w madryckim zespole. Jego relacje z trenerem Diego Simeone nie należały do najlepszych, a w ostatnim czasie wiele mówiło się o ich konflikcie. 23-latek w 131 meczach strzelił 34 gole, do których dołożył 18 asyst.

Joao Felix dołącza do Chelsea

Sytuacja Portugalczyka w Atletico Madryt sprawiła, że po sieci zaczęły rozchodzić się informacje na temat zainteresowania usługami 23-latka klubów z zagranicy. Najwięcej mówiło się o jego możliwych przenosinach do Manchesteru United lub Arsenalu.

Ostatecznie stało się inaczej i Joao Felix wylądował na Stamford Bridge, gdzie mecze rozgrywa londyńska Chelsea. Jak podaje Fabrizio Romano obecnie w grę wchodzi jedynie wypożyczenie do końca obecnego sezonu, a dodatkowo Portugalczyk przedłużył kontrakt z Atletico Madryt do czerwca 2027 roku.

