Barcelona zdziesiątkowana przed El Clasico. Czy Robert Lewandowski zagra?

Przypomnijmy, że w pierwszym starciu obu zespołów minimalnie lepszy był aktualny lider La Liga. Barcelona zwyciężyła na Santiago Bernabeu 1:0 (1:0) po… golu samobójczym. Nieszczęśliwie piłkę do siatki Realu Madryt wpakował Eder Militao. Królewscy jak najszybciej chcieliby zapomnieć o pierwszym półfinale Pucharu Króla. Real zagrał bardzo słabo i to pomimo braków kadrowych po stronie Dumy Katalonii. W pierwszym starciu nie wystąpił, chociażby Robert Lewandowski, najlepszy napastnik w drużynie trenera Xaviego Hernandeza. Co więcej, wielu okazji do wykazania się nie miał bramkarz Barcy Marc-Andre ter Stegen. Niemiec mógł ze spokojem spoglądać na to, jak zagrali jego koledzy.

Barcelona ma patent na Real Madryt?

Katalończycy chwalą się w mediach społecznościowych, że w obecnym sezonie już trzykrotnie potrafili znaleźć sposób na najgroźniejszego rywala. Ostatnie El Clasico to wygrana Barcelony 2:1 (1:1) na Spotify Camp Nou. Świetną asystą drugiego stopnia przy decydującym trafieniu, którego autorem był Frank Kessie, popisał się Lewandowski.

Do wygranych w półfinale krajowego pucharu i LaLiga należy też dopisać triumf Barcelony w meczu i Superpuchar Hiszpanii. Wówczas RL9 zdobył gola, skończyło się na 3:1 (2:0). Dla Polaka było to jedyne trafienie w rywalizacji z Realem w roli zawodnika Barcy. Real wygrał z Barceloną w bieżącym sezonie tylko raz.

O wygranej 3:1 (2:0) z 16 października ubiegłego roku niewielu już jednak pamięta. Po 27. kolejkach na krajowym podwórku Barcelona w wyścigu po mistrzostwo Hiszpanii ma aż 12 punktów zapasu nad wiceliderem z Madrytu.

Robert Lewandowski będzie bohaterem El Clasico?

Po dublecie ustrzelonym przez RL9 w ostatni weekend przeciwko Elche, z którym Barcelona wygrała wysoko (4:0), Polak ponownie jest w centrum uwagi. „Lewy” znalazł się w kadrze meczowej, będąc główną postacią w klubowych grafikach.

Barca ma jednak spore problemy kadrowe. W środowym meczu nie zagrają m.in. Pedri, Ousmane Dembele czy Frenkie de Jong. Xavi nie będzie mógł również liczyć na swojego podstawowego obrońcę Andreasa Christensena.

Real ma do odrobienia niewielką stratę, więc z pewnością Karim Benzema i spółka będą chcieli utrzeć nosa wielkiemu rywalowi. Po stronie problemów Królewskich najbardziej odczuwalną absencją będzie nieobecność ważnego obrońcy – Antonio Rüdigera.

Środowe El Clasico rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję z pojedynku przeprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport.

