Robert Lewandowski mocno o reprezentacji. „To nie jest kadra dwóch zawodników”

Warto przypomnieć, że w ostatni weekend Lewandowski zaliczył dublet w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Polak, który jest liderem klasyfikacji strzelców LaLiga, dołożył dwa trafienia dla Barcelony w wygranym meczu z Elche. Lider na hiszpańskim podwórku zwyciężył aż 4:0, a Lewandowski poza dwoma golami, dołożył też asystę.

Robert Lewandowski bez gola w kadrze

Inaczej wyglądała sytuacja podczas marcowego zgrupowania reprezentacji Polski. RL9 w meczach z Czechami i Albanią nie zaliczył ani jednego trafienia. Ostatni raz Lewandowski wpisał się na listę strzelców w reprezentacyjnych barwach podczas mundialu w Katarze. „Lewy” zdobył wówczas honorowego gola w starciu 1/8 finału MŚ z Francuzami (1:3).

Lewandowski został przepytany po zgrupowaniu kadry przez Szymona Majewskiego. Na antenie Radia ZET kapitan Biało-Czerwonych opowiedział, jak wyglądają realia reprezentacyjne pod okiem trenera Fernando Santosa.

– Jest to trener, który szybko wyciąga wnioski. Widać to doświadczenie. On naprawdę dużo widzi, nie miał czasu jeszcze tego zmienić, ale już wie, co na następnym zgrupowaniu zmienić, jak to wszystko przygotować – powiedział Lewandowski.

Lewandowski i Szczęsny to za mało?

Kapitan kadry zdradził również, że z chęcią widziałby w reprezentacyjnym gronie więcej liderów, zarówno na boisku, jak i w szatni.

– Po meczu z Czechami dostałem pytanie, że teraz ciężki moment, że ta odpowiedzialność najbardziej spoczywa na Lewandowskim, Szczęsnym... I tak czekam, czy wymieni jeszcze z dwie, trzy osoby, a na tym się skończyło. I to mi dało taką refleksję, że przecież to nie jest kadra dwóch zawodników – powiedział Majewskiemu RL9.

– Nie może jeden, dwóch zawodników brać odpowiedzialności, gdzie przez X lat to robimy. My też tego wsparcia potrzebujemy. Zdałem sobie sprawę, że czas najwyższy dla tych zawodników, którzy są w kadrze już jakiś czas, to nie tylko, żeby być, ale decydować o przebiegu spotkania – skwitował kapitan reprezentacji.

Najpierw Niemcy, później Mołdawia

Reprezentacja Polski swój kolejny mecz w eliminacjach ME 2024 zagra na wyjeździe z Mołdawią. Mecz jest zaplanowany na 20 czerwca 2023 roku. Kilka dni wcześniej Polacy w towarzyskim spotkaniu mają w Warszawie zmierzyć się z Niemcami. Przy okazji ma być to oficjalne pożegnanie z reprezentacją wieloletniego kadrowicza Jakuba Błaszczykowskiego.

