Robert Lewandowski znów zabrał głos ws. afery premiowej. Jego słowa zaskakują

Afera premiowa ciągnie się za reprezentacją Polski nieprzerwanie od momentu odpadnięcia z 1/8 finału mundialu w Katarze. Najpierw w mediach żył ten temat w kwestii przyszłości Czesława Michniewicza w kadrze i wycieku informacji, że piłkarze nie chcą z nim współpracować.

Szczery wywiad Łukasza Skorupskiego o aferze premiowej

Kiedy już podano informację o nieprzedłużaniu kontraktu ze szkoleniowcem i potem o znalezieniu następcy, którym został Fernando Santos temat na moment przycichł. Jednak wrócił jak bumerang po wywiadzie Łukasza Skorupskiego dla „Przeglądu Sportowego”, w którym wyjawił, że kadrowicze pokłócili się między sobą.

– Tak trochę nakręcaliśmy się już wszyscy w ekipie, tak szczerze ci powiem: premia, premia, kiedy premia? Zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami. A dzień wcześniej razem śpiewaliśmy – zrelacjonował.

Robert Lewandowski przeprosił kibiców

Tego tematu nie zabrakło również podczas marcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Ten wywiad był katalizatorem do tego, by najpierw Fernando Santos zarządził ciszę medialną, a następnie by Robert Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej i oficjalnie przeprosił kibiców.

– Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem we właściwym momencie wydarzeń, które przeobraziły się w aferę premiową. Ta sprawa od początku nie była dla nas poważna i realna, żeby dostrzec, że tak naprawdę nawet nie powinniśmy rozmawiać na ten temat. Wiem, że to nie jest wytłumaczenie. Mieliśmy kilka sytuacji, żeby przerwać dyskusje, zamknąć temat. Nie zrobiliśmy tego. To był błąd. Zdajemy sobie sprawę, że można to było wszystko inaczej załatwić, ale też za to zapłaciliśmy cenę – powiedział przed meczem z Czechami.

Robert Lewandowski znów zabrał głos ws. afery premiowej

Kiedy wydawało się, że to już jest koniec tematu, kapitan reprezentacji Polski znów zabrał głos w tej sprawie. Sprawa afery premiowej wróciła w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem dla „Onet Rano”. Robert Lewandowski przyznał, że cała ta sytuacja była dla niego bardzo trudna. – Nie zawsze dotyczy kogoś bezpośrednio, ale na końcu ktoś musi wziąć odpowiedzialność. Zdałem sobie sprawę, że to moja rola, choć to było niełatwe. Ja wiem, jaka była prawda, wiem, o co w tym wszystkim chodzi i to jest tym bardziej ciężkie, by wyjść i wziąć to na klatę – podkreślił.

– Wiele ludzi myśli, że mi jest łatwiej i dam radę. Dlaczego? Też mam te emocje, też staję przeciwko nim – zakończył.

