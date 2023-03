Mocne zarzuty wobec Roberta Lewandowskiego. „Został zagłaskany”

W ostatnim czasie o Robercie Lewandowskim mówi się wiele. Na platformę Amazon Prime wpadł dokument „Lewandowski Nieznany” opowiadający historię jego życia. Piłkarz ostatnio brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie musiał się także tłumaczyć z ubiegłorocznej afery premiowej. Zdaniem byłego kadrowicza, kapitan nie błyszczał w mediach, a media od dłuższego czasu boją się powiedzieć na niego złe słowo.

Dosadna opinia byłego reprezentanta Polski o Robercie Lewandowskim

Radosław Kałużny, były reprezentant Polski, często wypowiada się jako ekspert. Dawny obrońca Biało-Czerwonych w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego Onet” poruszył temat ostatnich występów Lewandowskiego. Odwołał się również do jego postrzegania w mediach sportowych i ogólnej formy napastnika Barcelony w narodowych barwach. Jego zdaniem media „zagłaskały” piłkarza, bojąc się powiedzieć na niego jakiekolwiek złe słowo. Sam przyznaje, że gdy raz skrytykował go publiczne, to otrzymał niemiłe wiadomości.

– Wydaje mi się, że kiepską robotę zrobiły media. Zagłaskały Lewandowskiego. Przez lata właściwie nikt z dziennikarzy nie odważył się na choćby delikatną krytykę Roberta. Gdy zagrał słabo lub źle, wina zawsze leżała po stronie kogoś innego. Ofiara zawsze się znalazła. A to trener, a to reszta drużyny, a to pogoda. Komentatorzy telewizyjni szybko zmieniają temat, kiedy przychodzi moment, by wrzucić kamyka do ogródka Roberta – powiedział Kałużny.

Bramki Roberta Lewandowskiego

Kałużny podkreślił, że życzy napastnikowi kadry Polski wszystkiego dobrego oraz ma nadzieję, że jego zniżka formy wkrótce się skończy. Robert Lewandowski wystąpił w tym sezonie w 33 meczach FC Barcelony, zdobywając 25 bramek. W całej dotychczasowej karierze w reprezentacji Polski może pochwalić się 78 golami w 140 występach.

