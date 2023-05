Carlo Ancelotti przejdzie do reprezentacji? Trener wyjawił plany

Real Madryt celował w kolejną Ligę Mistrzów, lecz plany musi odłożyć na kolejny rok. Hiszpanie bardzo dobre radzili sobie z angielskimi drużynami w fazie pucharowej turnieju. W 1/8 finału rozgromili Liverpool, a w ćwierćfinale równie pewnie poradzili sobie z Chelsea. Na drodze do finału stanął Manchester City, który nie pokazał złudzeń, która ekipa bardziej zasłużyła na walkę o trofeum.

Carlo Ancelotti wyjaśnił zawodową przyszłość

Jak to w przypadku Realu Madryt bywa, każda porażka w pucharze jest mocno komentowana. Królewscy stracili szansę na mistrzostwo kraju, które po czterech latach przerwy trafia do FC Barcelony. Pozostało im docenić tylko triumf w Pucharze Króla. W takich przypadkach dużo się mówi o przyszłości szkoleniowca klubu ze stolicy kraju. Carlo Ancelotti pracuje w Realu wiele lat, osiągając z nim ogromne sukcesy. Od kilku miesięcy mówi się o jego rzekomym odejściu z Madrytu do reprezentacji Brazylii. Ta chce zbudować świetny zespół pod kolejny mundial.

„Carletto” po raz kolejny został zapytany o potencjalne opuszczenie Estadio Santiago Bernabeu i objęcie funkcji selekcjonera Canarinhos. Gdy usłyszał pytanie, wyraźnie się podirytował, gdyż nie chciał ponownie wyjaśniać całej sprawy.

– Wszyscy dobrze wiedzą, jaka jest moja sytuacja. Mam kontrakt do końca sezonu 2024 i chcę zostać – powiedział Ancelotti na konferencji prasowej. Dodatkowo po chwili potwierdził, że otrzymał gwarancje pracy od klubu na sezon 2023/2024, co oznaczałoby, że Włoch kolejny raz zasiądzie na ławce trenerskiej Realu i nie poprowadzi w najbliższym czasie reprezentacji Brazylii.

Reprezentacja Brazylii szuka selekcjonera

Brazylijski Związek Piłki Nożnej usilnie poszukuje następcy Tite. Od lutego 2023 roku funkcję tymczasowego selekcjonera pełni Ramon Menezes Hubner. Oprócz Ancelottiego w gronie kandydatów na posadę trenera pięciokrotnych mistrzów świata wymienia się Jose Mourinho czy Jorge Jesusa.

