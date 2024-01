Lewandowski niechlubnym bohaterem kibiców. Nie mieli dla niego litości

FC Barcelona mocno zawodzi w obecnym sezonie La Liga. Klub znów nieoczekiwanie stracił punkty, przegrywając z Villarreal 3:5. Po spotkaniu trener zespołu Xavi Hernandez ogłosił, że po sezonie pożegna się ze stanowiskiem. Decyzja była dla niektórych piłkarzy sporym zaskoczeniem.Sam Robert Lewandowski miał nie ukrywać łez tą decyzją.

Robert Lewandowski winnym kryzysu Barcelony

To właśnie za kadencji Xaviego piłkarz trafił do Barcelony. W ubiegłym roku Duma Katalonii nie miała sobie równych wygrywając mistrzostwo Hiszpanii. „Lewy” zdobył wówczas nagrodę dla króla strzelców rozgrywek. W tym sezonie daleko mu jednak do dawnej skuteczności. Na Polaka co rusz spada lawina krytyki za słabą grę i niewystarczającą liczbę bramek.

Popularny dziennik Marca przeprowadził ankietę, w której szukał winnego kryzysu w klubie. Wzięło w niej udział ponad 100 tysięcy osób. Aż 37 procent kibiców uważa, że największym problemem Barcelony jest zarząd na czele z Joanem Laportą. O tym, że wina leży po stronie piłkarzy, uważało 15 procent badanych.

Spośród nich należało wybrać także konkretnych graczy. Co piąty ankietowany stwierdzić, że największym winnym spośród piłkarzy jest Robert Lewandowski. To jemu najmocniej dostaje się za słabą formę całej drużyny, sugerując, że jest najbardziej winny obecnego kryzysu. Drugi wśród zawodników był Jules Kounde (17 procent), a trzeci Joao Felix (13 procent).

instagram

Forma Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Zakładane na koniec sezonu zmiany w klubie mogą dotknąć również Lewandowskiego. Napastnik reprezentacji Polski do tej pory zdobył dla Fc Barcelony 31 bramek w 51 występach. Z klubem oprócz mistrzostwa Hiszpanii zdobył także krajowy superpuchar w sezonie 2022/2023.

Czytaj też:

Pilne zebranie w domu Roberta Lewandowskiego. O czym rozmawiali piłkarze Barcelony?Czytaj też:

„Kuba”. Zadebiutował wzruszający zwiastun filmu o Jakubie Błaszczykowskim. Piłkarz nie unika trudnych tematów