Robert Lewandowski zaskoczony decyzją trenera. Nie mógł powstrzymać łez

Po sobotniej porażce FC Barcelony z Villarreal 3:5 Xavi Hernandez zapowiedział swoje odejście z klubu. Legenda Dumy Katalonii pożegna się z zespołem po zakończeniu sezonu 2023/2024. Decyzja nie była dyskutowana w szerszym gronie, o czym mogą świadczyć reakcje zawodników. Dla wielu z nich w tym Roberta Lewandowskiego był to duży cios wywołujący łzy.

Szokująca reakcja na decyzję trenera FC Barcelony

Zespół ze stolicy Katalonii często zawodzi w obecnym sezonie. Aktualny mistrz La Liga wyraźnie odstaje od największego rywala, Realu Madryt, a także rewelacji sezonu, Girony. Barca od czasu do czasu gubi punkty ze słabszymi przeciwnikami, co w połączeniu z przeciętnym stylem doprowadza kibiców do wściekłości.

Po słabym spotkaniu z Villarreal decyzja Xaviego Hernandeza wydaje się uspokajać nastroje, choć znajdą się też tacy, którzy już teraz pożegnaliby byłego pomocnika klubu. Jak podaje kataloński portal ccma.cat gdy Hernandez postanowił ogłosić decyzję swoim zawodnikom, to spotkał się z zaskakującą reakcją. Robert Lewandowski wraz z Joao Cancelo mieli nie ukrywać łez, co stanowiłoby o wielkim przywiązaniu do trenera.

Sergi Roberto, kapitan klubu, zaapelował o walkę z dużym zaangażowaniem do końca sezonu. Choć Barca ma już sporą stratę (jedenaście punktów) do lidera, to wciąż ma o co walczyć, gdyż awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zagra w nim przeciwko Napoli Piotra Zielińskiego.

Kariera Xaviego Hernandeza

Xavi Hernandez, były piłkarz pierwszego zespołu FC Barcelony w latach 1998-2015, objął klub w listopadzie 2021 roku. Zdobył z nim mistrzostwo Hiszpanii w ubiegłym roku, sięgając wcześniej także po superpuchar. Od 2022 roku barwy zespołu przywdziewa kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.