Hiszpanie boją się o Roberta Lewandowskiego. „Brutalne przeciążenia”

Za reprezentacją Polski udane baraże do Euro 2024. W półfinale tejże rywalizacji pokonali Estonię 5:1. W wielkim finale natomiast uporali się z Walią po rzutach karnych. W obu tych spotkaniach przez cały dystans czasowy na boisku widzieliśmy Roberta Lewandowskiego. To sprawia, że kapitan kadry ma prawo odczuwać spore zmęczenie, a tuż po finale baraży musiał prędko wrócić do klubu na treningi. Wiele wskazuje na to, że najbliższy pojedynek ligowy obejrzy z perspektywy ławki rezerwowych.

Hiszpania martwią się o Lewandowskiego

O tym, jak będzie wyglądał skład FC Barcelony w starciu z Las Palmas, napisał kataloński „Sport”. To właśnie dziennikarze tego medium są przekonani, że polski napastnik otrzyma szansę na odpoczynek, a w zestawieniu wyjściowym zastąpi go Vitor Roque.

„Kilka czynników ma na to wpływ. Jednym z nich jest fakt, że Lewandowski, wyjściowa i niekwestionowana "9", która jest na fali w 2024 roku, przeżył w swojej reprezentacji brutalne przeciążenia. Polska grała w barażach i zawodnik rozegrał tam 90+120 minut. Ponadto biorąc pod uwagę mecz Ligi Mistrzów z PSG na horyzoncie, może to być dobry moment na rotację w składzie” – napisano w „Sporcie”.

W tekście zasugerowano, że Barcelona musi uważać na zdrowie Lewandowskiego i przeciążenia. Nie jest to już bowiem młody zawodnik. W sierpniu tego roku skończy 36 lat.

Wykluczyli uraz Lewandowskiego

Z pewnością serca kibiców reprezentacji Polski i FC Barcelony mogły zadrżeć, kiedy Robert Lewandowski po starciu z Walią chwytał się za udo. Okazuje się, iż nie ma na szczęście większego zagrożenia urazem. Skończyło się na strachu i po odpoczynku „Lewy” powinien być gotowy do gry na pełnym dystansie.

Obecnie w tabeli La Liga FC Barcelona zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 64 punktów. Do prowadzącego Realu Madryt traci osiem „oczek”. Piłkarze mają jeszcze do rozegrania dziewięć kolejek ligowych.

Czytaj też:

Niesamowita skuteczność reprezentanta Polski. Z nim w składzie drużyna nie przegrywaCzytaj też:

Bilety na Euro 2024 dla Polaków szybko wyprzedane. Kibice rozczarowani