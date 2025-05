Trener Barcelony o występie Polaków w El Clasico. Poruszył kwestię… papierosów

Zgodnie z tradycją, dzień przed meczem z dziennikarzami spotkali się przedstawiciele obu klubów. Po stronie Barcelony przy mikrofonie zasiadł trener Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec zdaje sobie, jak ważne będzie niedzielne starcie z najgroźniejszym rywalem w drodze po tytuł najlepszej drużyny w Hiszpanii.

LaLiga: Czy Robert Lewandowski zagra w meczu z Królewskimi?

To pytanie, które zadaje sobie wielu sympatyków Barcelony. Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Barcy, spoglądając na rozgrywki ligi hiszpańskiej. Polak to również lider klasyfikacji pod względem zdobytych goli, biorąc pod uwagę wszystkich graczy występujących w LaLiga. Lewandowski ma 25 trafień, o jedno wyprzedzając największą gwiazdę Królewskich, czyli Kyliana Mbappe (24).

Zdaniem niemieckiego trenera Barcelony, zarówno „Lewy” jak i Alejandro Balde raczej nie pojawią się na boisku. Jak przyznał Flick, wspomniana dwójka może ewentualnie dostać swoje minuty w drugiej połowie. Zarówno Lewandowski, jak i Balde, dopiero wracają po kontuzjach do pełnej sprawności. Polak zagrał w niedawnym półfinale Ligi Mistrzów, w Mediolanie zaliczając samą końcówkę regulaminowego czasu oraz pełną dogrywkę.

Między słupkami w El Clasico stanie Wojciech Szczęsny, co kolejny raz potwierdził trener klubu z Katalonii. Co ciekawe, Flick w zabawny sposób odniósł się do kwestii związanej z… paleniem papierosów przez polskiego bramkarza.

„Wiesz, że trochę pali, czego nigdy wcześniej nie widziałem u swoich piłkarzy… Ale cóż, jest w odpowiednim wieku i być może jest dzięki temu spokojniejszy” – z uśmiechem przyznał szkoleniowiec Barcelony.

FC Barcelona – Real Madryt. O której mecz i gdzie oglądać El Clasico?

Starcie lidera z wiceliderem hiszpańskiej LaLiga zaplanowano na niedzielę, tj. 11 maja. Początek już o godzinie 16:15. Na boisku zmierzą się zespoły, które przegrały tyle samo, bo po pięć meczów w 34. rozegranych kolejkach ligowych. Do tego Barcelona wygrała 25, a Real 23 mecze. W remisach mniej ma lider, cztery, a Królewscy sześć. Bilans bramkowy? Barcelona 91:33, a Real 69:33.

Punkty? Cztery przewagi na korzyść Barcy. To najlepiej pokazuje, jak ważny to będzie mecz. Królewscy ciągle mogą włączyć się do gry o mistrzostwo kraju. Z drugiej strony, Barcelona ma również wszystko, żeby odeprzeć atak i ostatecznie pogrążyć Real.

El Clasico będzie pokazywane na Canal+ Sport oraz w Eleven Sports 1. Internetowo warto skorzystać z platformy Canal+ Online, choć ES1 jest również dostępne – przy posiadaniu odpowiedniego pakietu – za pośrednictwem m.in. Polsatu Box Go.

