Liga Europy. Legia przegrała, ale nadal jest liderem grupy. Kiedy następne mecze mistrzów Polski?

Legia Warszawa odniosła pierwszą porażkę w Lidze Europy. Podopieczni Czesława Michniewicza byli do tej pory na europejskich boiskach bezbłędni. Pierwsze spotkanie w grupie wygrali ze Spartakiem Moskwa 1:0. Taki wynik można było nazwać mianem niespodzianki, ale gdy Wojskowi taki sam rezultat osiągnęli w potyczce z Leicester, to mowa była już o sensacji. Wyjazdowe spotkanie w Neapolu sprowadziło jednak Legionistów na ziemie, ale oczywiście nie zakończyło ich walki o awans do fazy pucharowej rozgrywek.

Napoli – Legia Warszawa. Wojskowi dzielnie się bronili

Legia Warszawa wyszła na spotkanie bardzo zmotywowana. Przed meczem Czesław Michniewicz wspominał na konferencji prasowej, że jemu i jego zawodnikom towarzyszy „pozytywna presja”. Na fali optymizmu Legioniści wytrzymali 75 minut. 60 sekund później bramkę na 1:0 zdobył Lorenzo Insigne. Piłkarze z klubu przy Łazienkowskiej zgubili swój rytm i do końca spotkania stracili jeszcze dwa gole. Do siatki trafiali wprowadzeni w drugiej połowie Victor Osimhen i Matteo Politano.

Liga Europy. Sytuacja w grupie Legii Warszawa

Legia Warszawa, mimo przegranej, nadal zajmuje pierwsze miejsce w grupie z dorobkiem sześciu punktów. Drugie jest Napoli (cztery punkty), a na trzecim miejscu, również z czterema oczkami, znajduje się Leicester. Zestawienie zamyka Spartak Moskwa, który ma na swoim koncie trzy punkty. Każda drużyna z grupy C nadal ma szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Europy.

Legia Warszawa. Terminarz europejskich meczów mistrzów Polski

Następny mecz Legia rozegra również z Napoli. Włoski klub przyjedzie do Warszawy i rozegra z Wojskowymi spotkanie 4 listopada. Następnie podopiecznych Czesława Michniewicza czeka wyjazdowe spotkanie z Leicester (25 listopada). Na zakończenie fazy grupowej Legioniści zagrają u siebie ze Spartakiem Moskwa. Ten mecz odbędzie się 9 grudnia.

