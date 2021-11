Ci piłkarze Napoli nie zagrają z Legią. Dobre wieści dla mistrzów Polski

4 listopada Legia Warszawa rozegra kolejne spotkanie w Lidze Europy. W czwartej serii spotkań jej rywalem będzie Napoli, czyli teoretycznie najmocniejszy z zespołów w grupie C. Oczywiście to zespół z Włoch uważany jest za zdecydowanego faworyta, choć analizując szanse mistrzów Polski, warto wziąć pod uwagę jeden aspekt.

Liga Europy. Osłabienia w drużynie Napoli na mecz z Legią

Na twitterowym profilu „Napoli Report” pojawiły się nowe informacje co do stanu zdrowia kilku ważnych graczy tego zespołu. „Fabian Ruiz trenował na boisku indywidualnie ze względu na uraz lewego przywodziciela. Insigne również pracuje osobno ze względu na przemęczenie po sobotnim meczu” – czytamy. Obaj ci zawodnicy mają ominąć mecz w Warszawie.

Nieobecność szczególnie tego drugiego piłkarza jest ważna, ponieważ to on w dużej mierze przesądził o zwycięstwie Napoli w poprzednim starciu z Legią. Wtedy zdobył bramkę oraz zaliczył asystę. Ogółem skrzydłowy w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie – we wszystkich rozgrywkach wystąpił już w 17 spotkaniach, zdobył w nich pięć bramek i zaliczył tyle samo asyst.

To jednak nie koniec absencji w zespole z Italii na starcie z warszawianami. Z różnych względów z Legią nie wystąpią także inni bardzo ważni członkowie drużyny Luciano Spallettiego. W tym gronie są także Mario Rui, Kostas Manolas oraz Victor Osimhen. Dwóch ostatnich leczy urazy, pierwszy jest zawieszony za kartkę obejrzaną w starciu ze Spartakiem Moskwa. Przy Łazienkowskiej nie zagra też Kevin Malcuit.

Kiedy i o której oglądać mecz Legia – Napoli?

Mecz Legii Warszawa z Napoli odbędzie się 4 listopada o godzinie 18:45. Transmisję będzie można śledzić w serwisach viaplay.pl i sport.tvp.pl oraz na antenie TVP 2.

