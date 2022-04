Eintracht Frankfurt zagra z Barceloną w Lidze Europy. Kiedy i gdzie obejrzeć transmisję?

FC Barcelona, która w tym sezonie wyjątkowo wcześnie odpadła z Ligi Mistrzów, bo już w fazie grupowej, trafiła do Ligi Europy i trzeba przyznać, że radzi sobie w tych rozgrywkach bardzo dobrze. Od kiedy Xavi zaczął swoją pracę na Camp Nou, Blaugrana jest po prostu nie do zatrzymania. Gracze Dumy Katalonii szybko stali się faworytami do końcowego triumfu, choć jeszcze kilka miesięcy temu nie było to takie oczywiste.

Liga Europy 2022. Barcelona nie powinna mieć problemu z Eintrachtem

Eintracht Frankfurt awansował do ćwierćfinału Ligi Europy rzutem na taśmę, dzięki bramce zdobytej w ostatniej minucie dogrywki w meczu przeciwko Betisowi. Starcie zakończyło się wówczas remisem 1:1, w dwumeczu zaś było 3:2 dla niemieckiej ekipy. Orły w ostatnim czasie mają spory problem z wygrywaniem spotkań. W Bundeslidze po raz ostatni zgarnęli komplet punktów 13 marca. Gracze Olivera Glasnera grają dużo poniżej swoich możliwości. Na zupełnie odwrotnym biegunie znajdują się piłkarze Barcelony.

Drużyna Xaviego jest niepokonana od 13 meczów we wszystkich rozgrywkach. Gra Blaugrany momentami wręcz zachwyca, a do tego wielu zawodników znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. W pierwszej rundzie fazy pucharowej Duma Katalonii pokonała w dwumeczu SSC Napoli, a następnie wyrzuciła poza burtę Ligi Europy Galatasaray, wygrywając w Turcji 2:1. Zatem zdecydowanym faworytem tego starcia jest Barcelona. Czy Katalończycy zdołają przedłużyć swoją znakomitą passę?

Liga Europy 2022. Eintracht Frankfurt – Barcelona. Kiedy i o której godzinie mecz? Gdzie obejrzeć transmisję?

Spotkanie Eintracht Frankfurt – Barcelona odbędzie się w czwartek, 7 kwietnia. Pierwszy gwizdek wybrzmi natomiast o godzinie 21:00. Transmisję z tego ćwierćfinałowego meczu będzie może oglądać za pośrednictwem aplikacji Viaplay.

