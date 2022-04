Znamy wyniki wszystkich meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Ta drużyna znów się skompromitowała

Europejskie puchary powoli wkraczają w decydującą fazę. Niedługo po tym, jak rozegrane zostały ćwierćfinały Champions League, to samo stało się w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Za nami dopiero pierwsze mecze z tego etapu międzynarodowych rozgrywek, co nie znaczy, że nie było emocjonująco.

Liga Europy. West Ham zremisował z Olympiquem Lyon

Na takie miano zasłużyło na przykład starcie West Hamu z Olympiquem Lyon. Długo przypominało ono pojedynek rodem z gry „Football Manager”, to znaczy jedna strona wyraźnie dominowała nad przeciwnikiem, stwarzała sobie mnóstwo sytuacji, ale przez nieskuteczność niweczyła swoje starania. Drugiej natomiast wystarczyły dwie groźne akcje, by wyjść na prowadzenie.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem, choć trzeba pamiętać, że przez całą drugą połowę Młoty grały w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Aarona Cresswella. Gole strzelali Bowen i Ndombele.

AS Roma znów nie podołała w meczu z FK Bodo/Glimt w Lidze Konferencji

Świadkami sporej niespodzianki byliśmy natomiast w drugim europejskim pucharze. Po raz trzeci w tym sezonie spotkał się ze sobą ekipy FK Bodo/Glimt i AS Romy. Dla włoskiego zespołu bynajmniej nie jest to ulubiona rywalizacja. Wydawałoby się, że drużyna z Norwegii na dłuższą metę nie ma większych szans na korzystne wyniki w tych meczach, a jednak to ona jeszcze w grupie wygrała z Romą 6:1, potem zremisowała 2:2 i tym razem znów triumfowała 2:1. Wszystko dzięki bramkom Saltnesa i Vetlesena. Dla podopiecznych Jose Mourinho strzelił Pellegrini.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych Ligi Europy:

RB Lipsk – Atalanta 1:1

Sporting Braga – Rangers FC 1:0

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona 1:1

West Ham – Olympique Lyon 1:1

Wyniki meczów ćwierćfinałowych Ligi Konferencji:

Feyenoord – Slavia Praga 1:1

FK Bodo/Glimt – AS Roma 2:1

Leicester City – PSV Eindhoven 0:0

Olympique Marsylia – PAOK Saloniki 2:1

