Finał Ligi Europy. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Eintracht Frankfurt – Rangers FC?

Eintracht Frankfurt na arenie europejskiej zaistniał tylko raz, wygrywając Puchar UEFA w sezonie 1979/80. Rangers FC natomiast, mimo aż 55 mistrzostw kraju, nigdy nie zdołał osiągnąć czegoś więcej poza granicami Szkocji. W środę 18 maja nadarzy się okazja jakich mało, aby zdobyć pierwsze europejskie trofeum i zakwalifikować się do Ligi Mistrzów.

Trener Eintrachtu przed meczem z Rangers

Trener Eintrachtu Oliver Glasner nie widzi swojej drużyny w roli faworyta spotkania. – Rangersi pokonali drużyny zajmujące drugie i czwarte miejsce w Bundeslidze, a my zajęliśmy jedenaste miejsce. Ale to nie jest ważne. Obie drużyny zasługują na to, by znaleźć się w finale – powiedział podczas przedmeczowej konferencji prasowej Austriak. Szkoleniowiec zapewnił, że bardzo dokładnie przeanalizował grę przeciwników. – Widzę ich jako mieszankę West Hamu i Barcy, z wpływami z Holandii i brytyjską mentalnością – stwierdził trener Eintrachtu. – Grają szybko do przodu, kontaktowo i z dobrą głębią. Szybko wykonują dośrodkowania i dobrze utrzymują się w polu karnym – dodał jeszcze Glasner.

Eintracht Frankfurt – Rangers FC. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Eintracht Frankfurt – Rangers FC rozpocznie się 18 maja o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay. Potyczkę na stadionie Ramona Sancheza Pizjuana sędziować będzie Slavko Vincić.

