Legia Warszawa wraca do europejskich pucharów. Kosta Runjaić docenił klasę rywala

Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin w tym sezonie zawalczą o europejskie puchary. Mistrz Polski uciekł wczoraj, tj. 26 lipca spod topora i wygrał 3:2 swój mecz drugiej rundy el. do Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam. Co prawda Medaliki prowadziły 2:0, ale Azerowie byli w stanie wyrównać w dwie minuty. W najlepszy możliwy sposób z Częstochową przywitał się Sonny Kittel, który ustalił wynik tego spotkania po pięknym strzale z dystansu.

Legia wraca do europejskich pucharów. Kosta Runjaić docenia klasę rywala

Teraz pozostałe kluby z Ekstraklasy włączają się do walki o europejskie puchary. Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin zmierzą się w el. do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na pierwszy ogień pójdzie wicemistrz Polski, który swój mecz rozegra o godz. 17:00 polskiego czasu.

Rywalem Legii Warszawa jest Ordabasy Szymkent z Kazachstanu. Na temat najbliższego rywala wypowiedzieli się trener Kosta Runjaić i Yuri Ribeiro na przedmeczowej konferencji prasowej. Niemiecki szkoleniowiec zauważył, że jego najbliżsi rywale są liderem w swojej lidze. – To bardzo mocna drużyna i kandydat do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Po siedemnastu meczach mają trzynaście zwycięstw, trzy remisy i jedną porażkę, to dużo mówi. Musimy zagrać w odpowiedzialny sposób, wiemy, jak chcemy się zaprezentować – powiedział.

Kosta Runjaić wskazał mocne punkty Ordabasy

Niemiec zwrócił także uwagę na mocne punkty swojego rywala. – Skrzydłowy Shakhboz Umarov to zawodnik, na którego z pewnością trzeba uważać. Również kapitan Askhat Tagybergen to bardzo groźny zawodnik, z dobrym strzałem z dystansu – wymienił.

– Ordabasy to niebezpieczna drużyna, na którą będziemy musieli uważać. Grają w domu, będą mieli wsparcie trybun, będzie gorąca atmosfera i nie możemy się doczekać meczu. Dla Legii to historyczny mecz, bo pierwszy w Lidze Konferencji Europy UEFA. Chcemy wygrać, ale wiemy też, że rywale mają taki sam cel – zapewnił.

Yuri Ribeiro: Skupiamy się na całej drużynie

To samo pytanie usłyszał obecny na konferencji Yuri Ribeiro, który wyznał, że zespół skupia się na całej drużynie, a nie na poszczególnych zawodnikach Ordabasy. – Znam dobrze Jorginho z Wisły Płock. Wielu z piłkarzy gra też w reprezentacji narodowej, są tu też zawodnicy z przeszłością w Hiszpanii – stwierdził.

– Najważniejsze jednak to skupić się na naszym występie. Wiemy, czego się spodziewać, jesteśmy skoncentrowani i bardzo dobrze przygotowani na jutrzejszy mecz – zakończył.

