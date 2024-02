Były piłkarz Legii wymownie o postawie Kacpra Tobiasza. Uważa, że to zemsta

W czwartek 22 lutego rozstrzygną się losy Legii Warszawa w europejskich pucharach. Tego dnia Wojskowi podejmą u siebie w rewanżu FK Molde. Norwegowie wygrali pierwsze spotkanie 3:2, choć po pierwszej połowie wszystko wskazywało, że podopieczni Kosty Runjaicia poniosą sromotną porażkę. Przypomnijmy, po pierwszej połowie Legioniści przegrywali 0:3 i dobre zmiany niemieckiego szkoleniowca sprawiły, że w drugiej połowie wicemistrzowie Polski odrobili część strat.

Kacper Tobiasz zawalił gole w meczu z Molde

W kontekście pierwszego meczu z FK Molde nie sposób nie wspomnieć o błędach bramkarza – Kacpra Tobiasza, który przy dwóch golach mógł zachować się lepiej. W jednej sytuacji piłka po interwencji golkipera trafiła pod nogi zawodnika z Norwegii, który bez problemów umieścił ją do pustej bramki, a w kolejnej akcji strzał przeszedł pod biodrem 21-latka.

Na pomeczowej konferencji prasowej Kosta Runjaić przyznał, że jego piłkarze stracili łatwe gole. – Oczekuję od Kacpra Tobiasza lepszego zachowania w takich sytuacjach, ale to wciąż najmłodszy bramkarz w rozgrywkach. Za nami osiemnaście miesięcy dobrej współpracy i wielokrotnie nam pomagał. Jeden mecz nie zdecyduje o obsadzie bramki. Może w pewnym momencie dam szansę Dominikowi Hładunowi, nie wiem – mówił wówczas.

Były piłkarz Legii ostro o postawie Kacpra Tobiasza: Karma

O bramkarza Legii Warszawa dziennikarze WP SportowychFaktów zapytali byłego zawodnika stołecznej drużyny – Sylwestra Czereszewskiego. – Sam nic bym nie zmieniał. To oczywiste, że trener na forum zawsze będzie bronił zawodnika. W porządku, to wciąż młody zawodnik, ale nie jest dzieckiem. Takie babole nie mają prawa mu się zdarzyć – przyznał.

– Kibicuję mu, ale chyba karma wraca za to pajacowanie w poprzednich meczach. Nie ma co ukrywać, nie pomógł Legii, a wręcz zaszkodził. Może przesadą jest winić go za wszystkie trzy gole, ale drugi i trzeci są zdecydowanie na jego konto. Sam nie wiem, który był gorszy – dodał.

23-krotny reprezentant Polski przyznał, że podstawowym mankamentem legii jest brak kogoś, kto gwarantowałby gole w każdym meczu. – Raz na jakiś czas strzeli Kramer, czasem coś dorzuci ktoś inny. Ale nie ma typowego snajpera. Może warto by postawić na jednego napastnika i dać mu grać regularnie? – kontynuował i zaznaczył, że Gual nie jest „dziewiątką”.

– Robi mu się krzywdę, gdy gra w ataku. Jest z niego większy pożytek i on sam lepiej się czuje, kiedy ma kogoś przed sobą – zakończył.

Mecz rewanżowy pomiędzy Legią Warszawa a FK Molde zostanie rozegrany w czwartek 22 lutego o godz. 21:00. Transmisje na żywo z tego starcia będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.

