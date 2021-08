Paryżanie się poddali? Klub może chcieć sprzedać Mbappe jeszcze tego lata

Od dawna wiadomo, że Kylian Mbappe chce przenieść się do Realu Madryt. Francuski zawodnik nie ukrywa swojej sympatii do Królewskich. Piłkarzowi został tylko rok kontraktu z PSG, a sukcesywnie odrzuca nowe oferty przedłużenia umowy. Wynika z tego, że jego odejście w przyszłym roku jest praktycznie przesądzone. Jeśli paryski klub chce na nim zarobić, musi się spieszyć.

Mbappe w Realu jeszcze w tym roku?

Według francuskiej telewizji RMC, Kylian Mbappe odrzucił kolejną z rzędu ofertę przedłużenia kontraktu i PSG przygotowuję się do sprzedaży francuskiego zawodnika. Jeśli napastnik nie odejdzie z drużyny wicemistrza Francji jeszcze tego lata, może się okazać, że PSG nic na nim nie zarobi, a sam Mbappe przejdzie do Realu po wygaśnięciu kontraktu za rok. Według RMC do Paryża nie wpłynęła jeszcze żadna oferta ze strony Florentino Pereza i Królewskich, którzy są w stanie dać za Francuza nawet 150 milionów euro. Na razie wpłynęło tylko kilka propozycji ze strony Premier League.

W wyniku zaistniałej sytuacji PSG miało się już zastanawiać nad zastępstwem za Mbappe. Wśród propozycji miało pojawić się nazwisko Richarlisona, którego francuski klub miałby ściągnąć z osobistego polecenia Neymara Juniora.

