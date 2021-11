Neymar zszedł z boiska z kontuzją. Później wziął się za imprezowanie

W niedzielę odbył się mecz 15. kolejki Ligue 1 pomiędzy Saint-Etienne i PSG. Wicemistrz Francji z Leo Messim, Neymarem i Mbappe w składzie wygrał mimo początkowych problemów z ostatnią obecnie drużyną w tabeli 3:1.

Ligue 1 2021/22. Czerwona kartka pomogła PSG

W 23. minucie, za sprawą Denisa Bouanga, Saint-Etienne wyszło na prowadzenie z faworyzowanym PSG. Po raz kolejny w tym sezonie podopieczni Mauricio Pochettino musieli odrabiać straty. Dużo w tej kwestii pomogła czerwona kartka Timotheego Kołodziejczaka, który w 45. minucie obejrzał ją za faul na wybiegającym na czystą pozycję Kylianie Mbappe. Już minutę później było 1:1, ponieważ dośrodkowanie Messiego wykorzystał Marquinhos.

Dwie następne bramki dla PSG padły dopiero w ostatnich 15 minutach gry. Przy każdej z nich ostatnim podaniem obsłużył swoich kolegów Leo Messi, dla którego była to druga i trzecia asysta w tym spotkaniu. Autorem gola na 2:1 był Angel Di Maria, a dublet w 91. minucie skompletował Marquinhos.

Kontuzja Neymara w meczu z Saint-Etienne

Neymar Jr. doznał groźnie wyglądającej kontuzji w końcówce spotkania 15. kolejki Ligue 1. Brazylijczyk źle postawił nogę na murawie, w wyniku czego nienaturalnie wygięła mu się kostka. Zawodnik został zniesiony z boiska na noszach, a ze stadionu wychodził o kulach. W późniejszych godzinach piłkarz odniósł się do swojego pechowego urazu w mediach społecznościowych. „Niestety, tego typu sprawy są częścią życia sportowca. Wrócę lepszy i silniejszy” – napisał w opublikowanym poście na Instagramie gwiazdor Paryżan.

Neymar po odniesieniu kontuzji imprezował i grał w pokera

Według dziennika „Sport” Neymar po odniesieniu kontuzji wziął udział w imprezie z kolegami. Piłkarz miał grać wiele godzin w pokera i palić fajkę wodną, co według portalu miało nie być jedyną atrakcją wieczoru. Wszystko wyszło za sprawą przyjaciela Brazylijczyka – piosenkarza Jotappe, który udostępnił zdjęcie z piłkarzem na Instagramie. Trzeba jednak przyznać, że Neymar nie traktował sposobu spędzania wieczoru, jak tajemnicy, ponieważ sam chętnie przyznał się do spotkania z muzykiem, udostępniając to samo zdjęcie. Co więcej, dla gwiazdora PSG imprezowanie jest formą relaksu, więc wydaje się, że dla niego zabawa ze znajomymi po odniesieniu kontuzji jest najlepszym sposobem na regenerację.

